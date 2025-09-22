Amerikanci poručili Rusima da će braniti svaki pedalj NATO-a: 'Očekujemo od vas...'

Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak potvrdile da će braniti teritorij NATO od upada nakon što je Rusija više puta povrijedila zračni prostor europskih članica saveza.

"Sjedinjene Države stoje uz svoje saveznike u NATO-u suočene s ovim narušavanjima zračnog prostora, a ja želim iskoristiti ovu prvu priliku da ponovim i naglasim da će Sjedinjene Države i naši saveznici braniti svaki pedalj teritorija NATO-a", kazao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku.

Rusija bi hitno trebala prestati s takvim opasnim ponašanjem, rekao je novoimenovani veleposlanik.

"Očekujemo od Rusije da traži načine za deeskalaciju, a ne da riskira proširenje (sukoba)", dodao je Waltz.

Trump je uložio ogroman napor

Istaknuo je da je američki predsjednik Donald Trump uložio ogromnu količinu vremena i truda kako bi okončao "grozan" rat između Rusije i Ukrajine. Rusija bi trebala izravno pregovarati s Ukrajinom radi zaustavljanja sukoba, kazao je Waltz.

Estonija je u petak objavila da su tri ruska borbena zrakoplova 12 minuta narušavala njen zračni prostor. Rusija odbacuje estonsko izvješće o događaju.

Velik broj ruskih bespilotnih letjelica je tjedan dana ranije ušao u poljski zračni prostor tijekom ruskog zračnog napada na Ukrajinu.

Poljska i njeni saveznici u NATO-u su po prvi put oborili dio dronova, pri čemu su krhotine kasnije pronađene u istočnom i središnjem dijelu zemlje. Nijedna zasad nije klasificirana kao opasna.

Rumunjska je također zabilježila ulazak ruskog drona u svoj zračni prostor.

Poljska, Estonija i Rumunjska su članice NATO-a.

