Tihi ubojica koji godišnje usmrti 20.000 Hrvata: Stručnjakinja otkriva kako izbjeći najgori scenarij

SRCE NE OPRAŠTA /

Kardio-vaskularne bolesti i dalje su glavni uzrok smrtnosti, pa je uoči Svjetskog dana srca Ministarstvo zdravstva predstavilo kampanju pod sloganom "Svaki otkucaj je važan".

U akciji za podizanje svjetski o ovoj opasnoj bolesti građani su mogli izmjeriti tlak i odrediti šećer iz krvi te kolesterol.

Prošle godine je u Hrvatskoj od kardiovaskularnih bolesti umrlo više od 20 tisuća ljudi, što je 40 posto ukupne smrtnosti.

Koliko je važno voditi zdrav život i kako izbjeći najgori scenarij razgovarali smo s Vericom Kralj, voditeljicom Odjela za srčano-žilne bolesti s registrima HZJZ-a