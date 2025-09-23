Proizvodnja u Hrvatskoj umire, ostajemo li bez vrijedne namirnice? 'Mladi se time ne bave'

Nekoć je na ovo sabiralište mlijeko nosilo četrdesetak farmera – sada su u Frakaševcu one jedine.

"Prije smo imali od tisuću litara i uvijek je bio pun. Nekad smo se žurili tko će prvi donijeti, dok nismo dobili drugoga da možemo nalijevati u njega, u laktofriz. Jer tko je došao zadnji, morao je ostavit u kantama, svaki dan se onda mlijeko vozilo, sad se svaki drugi dan“, kaže sabiračica mlijeka Ivanka Jukić.

Ruža Održan, poljoprivrednica iz Farkaševca dodaje: "Čak su jedno vrijeme i dva laktofriza bila, bilo je proizvođača, svaka kuća je imala stoku, svaka kuća je imala sve a danas nema. Mi dvije jedine imamo tu sad u selu krave.“

Prije 10 godina - druga priča

Iz susjednog sela, mlijeko dva puta u danu donosi i Franjo, poljoprivrednik iz Zvonika:

"Bilo nas je više, u Zvoniku su bila sabirališta posebno, jer su ljudi imali krave po pet, šest i više. Sad je sve...silazi i selo i sve."

U blizini nema drugih sabirališta. Dokad će i ovo postojati – upitno je, kažu nam mještani. Prije samo deset godina – situacija je bila drukčija. Na području cijele Hrvatske bilo je tisuću sabirališta – sada ih je, prema podacima Ministarstva poljoprivrede ostalo 120. Dakle u 10 godina njihov broj smanjio se 88 posto!

U posljednjih deset godina, prema podacima ministarstva, ugasilo se gotovo 80 posto gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka. Trend pada zaustavljen je lani kada je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvedeno 4,5 tisuće tona više mlijeka u odnosu na godinu ranije - što je povećanje za gotovo 2 posto!

"To znači da se dešava restrukturiranje, da se ona staračka domaćinstva, starija populacija odustaju od proizvodnje, dok se konkurentniji, mladi i veći uspijevaju nositi sa izazovima", kaže Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

'Da badava dijelite...'

Da im olakšaju suočavanje s izazovima, do 2030. u Ministarstvu su predvidjeli 590 milijuna eura potpora, a očekuju i povećanje proizvodnje mlijeka jer se čak 600 proizvođača obvezalo na povećanje proizvodnje mlijeka 20 posto! Sve mjere Ministarstva – smatraju proizvođači - neće potaknuti mlade da se time bave.

Marinko Jukić, poljoprivrednik iz Farkaševca, kaže:

"Da sad u Farkaševac kamion krava dovezete i da badava dijelite ljudima, ja mislim, ne znam jel bi tko došao i uzeo kravu, možda i bi da ju proda ali da se brine za nju deset godina i doji ju i hrani. Cijene mlijeka su jako male, a ulazni troškovi veliki."

Glavni krivac – kažu oni koji krave još drže, su upravo otkupne cijene mlijeka. Za litru se dobije 40 centi, mlijeko mora biti prvoklasno inače je cijena i manja.

"Kvaliteta našeg mlijeka je izvrsna i većina završava u preradi u našim prerađivačkim kapacitetima", pojašnjava Tušek.

I dolazimo do poznatog scenarija hrvatske poljoprivredne proizvodnje - sirovinu jeftino kupuju prerađivači koji prerađevine onda prodaju Hrvatima po sedam puta višim cijenama.