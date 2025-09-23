Specijalni rat protiv Hrvatske? Poslušajte ministrovu izjavu: 'Krenulo je u Srbiji...'

U Slavoniji se nastavlja borba s afričkom svinjskom kugom. U ponedjeljak su potvrđena i dva nova slučaja zaraze u mjestu Sveti Đurađ kod Donjeg Miholjca.

Do kraja tjedna bit će usmrćeno gotovo 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac. Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termo vizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači.

Održan je i treći sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić potom se iz Osijeka obratio medijima. "Razgovarali smo s Ravnateljstvom civilne zaštite i dogovorili kako će operativno svi slučajevi dalje izgledat. Njihov dio je oko organiziranja ljudi, komunikacije s prvim čovjekom - ovlaštenim veterinarom i inspektorom koji se pojavi na terenu, u koordinaciji s jedinicom lokalne samouprave, osiguravanje dovoljnog broja ljudi kako bi se dalje mogla provoditi postupanja inspektora, eutanazija i odvlačenja životinja", ističe ministar.

Sastanak s Državnim inspektoratom

Dodaje da su odradili i sastanak s Državnim inspektoratom, predstavnicima velikih svinjogojskih tvrtki s ovog područja i policijskim upravama. "Cilj je bio razgovor o tome i prvim zaključcima od subote, kad smo dogovorili sljedeća postupanja - nadzor punktova, državne granice, zaraženih farmi, farmi većih od tisuću svinja i pratnju policijskih službenika veterinarskim inspektorima na terenu", kaže Vlajčić.

"Što se tiče postupanja Državnog inspektorata, dogovorili smo dinamiku revizije gospodarstava, biosigurnosnih mjera, pojačanja djelovanja u pratnji s policijskim službenicima. Sve ono što smo komunicirali od subote provodimo u djelo, s ciljem zaštite zdravih gospodarstva kako bismo sprječili daljnje širenje afričke svinjske kuge i zaštitili na temeljit način zdrava gospodarstva, daljnja širenje na druge županije, a ovdje gdje je virus, jednostavno to suzbili odgovorno i profesionalno", dodao je ministar.

Specijalni rat protiv Hrvatske?

Osvrnuo se i na tezu predsjednika Domovinskog pokreta i stranačkog kolege Ivana Penave, koji je ranije aludirao da se radi o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske.

"Maksimalno ozbiljno sam htio ovome pristupiti i reći da ne isključujemo nijednu opciju. Stalno pričamo o ljudskom faktoru, a on može biti namjeran ili nenamjeran. Događaju se propusti, svi smo ljudi. Što se tiče specijalnog rata, ta poruka je izašla i ozbiljno smo je shvatili. Ne želim si u ovoj situaciji dopustiti reći da je to nemoguće, želimo biti spremni na sve", istaknuo je Vlajčić.

"Protiv ove bolesti borili smo se 2023, stavili smo je pod kontrolu. Žarišta zaraze ove godine stvorila su se u Srbiji gdje se bolest rapidno širila, a potom se kod nas pojavljuju točkasta žarišta. Sami zaključite. Ne želim ništa isključiti", zaključio je ministar.