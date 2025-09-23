Građani sve zabrinutiji zbog umjetne inteligencije: 'Rizici su veći od koristi'

'POSTOJE TRAGIČNI SLUČAJEVI' /

Gotovo svi smo čuli za umjetnu inteligenciju, a većina građana već koristi alate poput ChatGPT-a. No, istodobno raste zabrinutost zbog dezinformacija, gubitka privatnosti i radnih mjesta. Pokazalo je to najnovije istraživanje koje su proveli Sveučilište Algebra i Bernays, a u kojem je sudjelovalo 2.500 ispitanika.

Profesor Robert Kopal, koji je vodio istraživanje, istaknuo je kako su rezultati pokazali zanimljiv zaokret u percepciji umjetne inteligencije. „U protekle dvije godine građani su procjenjivali da koristi i prilike nadmašuju rizike. No, ove godine, po prvi put, ispitanici smatraju da su rizici veći od koristi“, rekao je Kopal.

Iako smatra da nema mjesta panici, Kopal naglašava važnost otvorenog razgovora i regulacije.

„Ne trebamo biti pretjerano zabrinuti, ali moramo razgovarati o rizicima kako bismo spriječili njihovu realizaciju. Zalažem se za globalnu rezoluciju o umjetnoj inteligenciji, sličnu regulaciji nuklearne energije. Na taj način bismo izbjegli situaciju u kojoj jedna država regulira, dok druga svjesno izbjegava regulaciju radi konkurentske prednosti“, pojašnjava.

AI kao psihoterapeut

Poseban izazov predstavlja korištenje umjetne inteligencije kao zamjene za psihoterapeute. „Vidimo da proizvođači LLM sustava ugrađuju zaštitne mehanizme, ali oni neće biti dovoljni. Nažalost, postoje tragični slučajevi korištenja AI alata kao lažnog psihoterapeuta. To se mora regulirati jer nije normalno da dijete od 14 godina razgovara s AI-jem i da posljedice budu tragične i nepopravljive za njegovu obitelj“, upozorava Kopal.

Na pitanje strahuje li za vlastiti posao, Kopal odgovara: „Jedini razlog zašto se ne bojim gubitka posla jest taj što učim svaki dan. Duboko vjerujem u cjeloživotno obrazovanje i to je ključ ne samo za zaštitu od gubitka posla, nego i za osobni razvoj i doprinos društvu.“

Istraživanje jasno pokazuje da umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje živote građana, ali i otvara niz etičkih, pravnih i društvenih pitanja. Dok koristi nisu upitne, izazovi i rizici postaju sve izraženiji – a ključ, kako ističu stručnjaci, leži u odgovornoj regulaciji i stalnom učenju.