Kako je došlo do proboja virusa na farmi? 'Uključile su se i neke druge institucije'

U Slavoniji se nastavlja borba s afričkom svinjskom kugom. Jučer su potvrđena i dva nova slučaja zaraze u mjestu Sveti Đurađ kod Donjeg Miholjca. U idućih desetak dana bit će usmrćeno gotovo 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac.

Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termovizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači.

"Bojimo se i ne daj Bože nekih novih slučajeva jer mi smo sad isto u problemu kao proizvođači suhomesnatih proizvoda. Svinje imamo, svinje su velike, troše hranu, a mi nemamo dozvolu, ne smijemo klati, ne smijemo prerađivati, a robe, proizvoda nemamo, svinje stoje u svinjcu i sad ne znamo što čekamo - je l' čekamo da se to razriješi ili ne daj Bože da se razbole tako da - situacija je jako, jako loša", kaže Dejan Šarošković, proizvođač kulena iz Kneževih Vinograda.

Specijalni rat protiv Hrvatske

Domovinski pokret spominje mogućnost da se u ovom slučaju vodi specijalni rat protiv Hrvatske.

"To su jako teške izjave. Mene čudi da tako teške izjave koje daju članovi vladajuće većine praktički prolaze bez reakcije. Predlažem da ako su oni dali takve izjave da se sastane Odbor za nacionalnu sigurnost i da se o tome oglase predsjednik Republike i predsjednik Vlade", rekao je saborski zastupnik Nikola Grmoja (MOST). SDP-ov Ranko Ostojić dodaje:

"Što se tiče odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, hoće li vladajući tražiti da se to stavi kao točka, moram biti iskren, to još ne znam. U četvrtak je sastanak pa ćemo vidjeti hoće li biti novosti. Političari moraju paziti što govore. Ako nemaju dokaze ili nemaju čime potkrijepiti te tvrdnje onda bi bilo dobro da šute", rekao je.

Bojan Uranjek javio se iz Sokolovca. Komentirao je izjave Domovinskog pokreta koji je rekao da se vodi specijalni rat protiv Hrvatske te pojasnio je li ministar Vlajčić ponudio dokaze da se upravo to vodi protiv Hrvatske.

Vlajčić: 'Žarišta koja se pojavljuju u Srbiji i BiH...'

Kaže kako ti dokazi danas nisu podastrijeti. Ministar ne isključuje ni jednu mogućnost kako je moguće da nakon 2023. godine, kada se afrička svinjska kuga stavila pod kontrolu, ponovno na ovakav način širi. No kazao je kako će članovi stožera i čelni ljudi ministarstva obrane, ministarstva unutarnjih poslova i državnog odvjetništva, svatko u svojoj domeni ispitati ovu tezu.

"Žarišta koja su totalno izvan kontrole nam se pojavljuju u Srbiji i BiH početkom ove godine. Nakon toga se pojavljuju žarišta kod nas, točkasto raspoređeno, prvi puta otkad je borba s ovom bolesti ulazi nam u farmu s 10 tisuća svinja. Do sad smo imali manje farme s do 500 svinja od 2023. godine. Ne želim ništa isključiti. Situacija je ozbiljna. Nije nenadoknadiva. Govorimo o 5 posto proizvodnje", rekao je ministar Damir Vlajčić.

Uranjek je pojasnio da još nije utvrđeno kako je virus ušao u farmu za koju postoji cijeli niz protokola, biosigurnosne mjere. Spominje se ljudski faktor koji može biti propust u ovim složenim procesima, ali može biti i namjera. Andrija Mikulić, prvi čovjek Državnog inspektorata dao je odgovor na to pitanje:

"Mislim da nije prilika u ovom trenu o tome govoriti, ali ću vam reći da su se i neke druge institucije uključile da bi vidjeli kako je došlo do proboja virusa na toj farmi", rekao je, a na pitanje koje institucije, rekao je:

"Hrvatske države koje su zadužene za taj dio", dodao je.