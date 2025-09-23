Poharao ih je razorni supertajfun: 'Izgledalo je kao smak svijeta!'

DRAMATIČNE SNIMKE /

Supertajfun Ragasa pogodio je sjeverni dio Filipina. Tisuće stanovnika među kojima i djeca pobjegli su zbog jakog vjetra i kiše. Škole i državni uredi diljem zemlje su zatvoreni. Supertajfun je slične snage uraganu pete kategorije, s udarima vjetra do 260 kilometara na sat. Približava se Hong Kongu, Kini i Tajvanu. Filipinci kažu da je sve izgledalo kao smak svijeta, a materijalne štete su goleme.

Eduardo Bautista, vlasnik željezarije na Filipinima kaže da je poplava narasla.

"Čuo sam jak vjetar. Jučer voda nije bila toliko visoka, a kad sam se jutros probudio već je bila duboka"

"Ovo je posljedica neizgrađenih projekata za zaštitu od poplava. Vidite koliko su poplave velike, da su ti projekti bili izvedeni, ovakva situacija se ne bi dogodila. To je veliki problem, osobito za nas stanovnike", kazao je Eduardo Puno, vlasnik brijačnice na Filipinima