Oči svijeta uperene u Trumpa, a nekoć su mu se smijali: Evo što bi mogao reći

U svom prvom mandatu američki predsjednik Donald Trump već je stao za govornicu Ujedinjenih naroda. U svom prepoznatljivom 'usta moja hvalite me' stilu. Delegati su ga dočekali reakcijom koja mu nije bila poznata - podsmijehom.

Trumpovi govori u UN-u tijekom prvog mandata često su bili suhoparni, čitani bez entuzijazma. Bilo je i tipičnih trenutaka, poput onog kada je sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una nazvao "raketnim čovjekom" i zaprijetio da će "potpuno uništiti Sjevernu Koreju".

Češći su bili hvalospjevi poput onog koji je izazvao podsmijeh 2018. godine, kada je ustvrdio da je njegova "administracija postigla više nego gotovo bilo koja administracija u povijesti naše zemlje." Kad je čuo smijeh, pokušao je sve preokrenuti u šalu. "Nisam očekivao takvu reakciju“, rekao je, "ali u redu je."

Neki drugi Trump

Sada, sedam godina kasnije, teško da bi se isti scenarij mogao ponoviti danas u 15 sati, kada će se američki predsjednik ponovno obratiti na Općoj skupštini UN-a, primjećuje CNN.

Trump do institucije poput UN-a - jasno to pokazuje od početka svog drugog mandata - ne drži previše. U utorak na Opću skupštinu dolazi kao 'simbol' promijenjenog svjetskog poretka koji sve manje drži do globalnih institucija poput ove u kojoj će govoriti.

Trump će se u UN-u sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koja zagovara nove sankcije Rusiji, te s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem, svojim bliskim političkim saveznikom. Sastat će se i s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom, što je standardna praksa za američke predsjednike koji sudjeluju na godišnjem zasjedanju.

Podsmijeh delegata ipak će izostati jer, Trump je sada predsjednik kojemu se žele svidjeti i biti u njegovoj milosti. Predsjednik koji je uzdrmao globalne sporazume o trgovini i sigurnosti, potkopavajući istovremeno međunarodni sustav izgrađen nakon Drugog svjetskog rata. (Ne)uspjesi njegove strategije još se pišu. Dok istovremeno i dalje bijesne dva sukoba koja je obećao brzo riješiti - u Gazi i Ukrajini.

Izložit će svoju viziju svijeta

Trump se često hvali svojim mirovnim naporima. Nabraja uspjehe poput rješavanja sukoba između Armenije i Azerbajdžana - za što i jest dobio široka priznanja. Njegova uloga u drugim pregovorima, poput onih između Indije i Pakistana, predmet je rasprava, ali ne mijenja uvjerenje američkog predsjednika da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Dijelom i zato jer vjeruje da je uspio ondje, gdje su prethodni pokušali - uključujući UN-ove napore - podbacili.

Trump će u svom govoru u utorak naglasiti gdje njegov pristup daje rezultate - to će vjerojatno biti teme poput migracija i trgovine - a nije za isključiti da bi mogao dovesti u pitanje samu instituciju u kojoj se obraća.

"Predsjednik Trump održat će veliki govor u kojem će istaknuti obnovu američke snage u svijetu, svoja povijesna postignuća u samo osam mjeseci, uključujući završetak sedam svjetskih ratova i sukoba", najavila je u ponedjeljak glasnogovornica Karoline Leavitt. "Predsjednik će se također osvrnuti na to kako su globalističke institucije značajno narušile svjetski poredak, te će izložiti svoju jednostavnu i konstruktivnu viziju svijeta", dodala je.

Od mramora do rasipništva

Trump nikada nije bio poseban obožavatelj UN-a. I prije nego što je postao predsjednik, kritizirao je "jeftini" mramor govornice Opće skupštine i bio je uvrijeđen kada je njegova ponuda - da renovira 39-katni glavni stožer - odbijena početkom 2000-ih.

Nije to bio njegov prvi sukob s UN-om. Desetljeće ranije, diplomati stacionirani u sjedištu UN-a usprotivili su se Trumpovim planovima da izgradi Trump World Tower odmah preko puta sjedišta. Smatrali su da bi toranj svojom tamnom staklenom fasadom bacao neugodnu narančastu sjenu na kultni modernistički kompleks UN-a, koji je desetljećima uživao sunčano mjesto na istočnoj strani Manhattana.

"Sjene", treba priznati, nisu pošteđeni ni sada kada je Trump ponovno došao na vlast: predsjednik koji snažno utječe na svjetska zbivanja, ne štedi UN. SAD je drastično smanjio sredstva koja izdvaja za UN, više ne uplaćuje doprinos u proračun UN-a. Jedan od prvih Trumpovih poteza bio je i manje financiranje humanitarne pomoći i mirovnih misija, što je UN stavilo u financijske probleme.

"Oduvijek sam smatrao da UN ima ogroman potencijal", rekao je Trump ove godine dok je potpisivao odluku o povlačenju SAD-a iz Vijeća za ljudska prava UN-a. "Ali trenutno ne ostvaruje taj potencijal", bocnuo je.

Veleposlanik potvrđen tek u petak

Osim Vijeća za ljudska prava, Trump je povukao SAD i iz UNESCO-a, obrazovne i kulturne agencije za koju Bijela kuća tvrdi da "podržava woke, podijeljene kulturne i društvene ciljeve", kao i iz Svjetske zdravstvene organizacije, dijelom zbog načina na koji je vodila pandemiju covida-19.

U glasovanjima Vijeća sigurnosti UN-a, glavnog tijela za osiguravanje međunarodnog mira i sigurnosti, SAD se ponekad svrstavao uz protivnike, a ne saveznike. U veljači su, primjerice, SAD, Rusija i Kina zajedno osigurali usvajanje rezolucije o Ukrajini u kojoj se Moskva nije okrivila za rat; pet europskih zemalja bilo je suzdržano.

Trump je također u sukobu s više od polovice članica UN-a - uključujući ključne saveznike - oko izraelskog rata u Gazi i mogućnosti stvaranja palestinske države. Francuska i Saudijska Arabija na marginama ovogodišnje Opće skupštine suorganiziraju konferenciju o rješenju s dvije države, koju podržava gotovo 150 od 193 zemlje članice UN-a. SAD ne sudjeluje na toj konferenciji i bio je među 10 zemalja koje su glasale protiv rezolucije Opće skupštine kojom se ona podupire.

Trump je pod pritiskom da izvrši veći pritisak na Izrael kako bi se sukob u Gazi okončao. U utorak će ugostiti čelnike više muslimanskih zemalja, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju, Indoneziju, Tursku, Pakistan, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, na multilateralnim razgovorima o sukobu u Gazi. Njegovi dužnosnici već dugo tvrde da je UN sve više neprijateljski nastrojen prema Izraelu, ali i da je institucija loše vođena, da pati od rasipništva te da je multilateralna diplomacija neučinkovita u rješavanju svjetskih problema.

No, koliko je Trumpu UN doista važan, pokazuje i činjenica da osam mjeseci nije imao veleposlanika pri toj instituciji. Njegov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz potvrđen je u Senatu na tu poziciju tek u petak. "Učinimo UN ponovo velikim“, objavio je Waltz na platformi X. "#MUNGA."