General objavio jezivu simulaciju trećeg svjetskog rata: 'NATO se raspada za tri dana'

General Sir Richard Shirreff, umirovljeni NATO zapovjednik, u intervjuu za Daily Mail iznio je zastrašujuću i detaljnu prognozu o tome kako bi mogao početi treći svjetski rat.

Shirreff, koji je nekoć bio zamjenik Vrhovnog savezničkog zapovjednik NATO-a za Europu (SACEUR), iznio je detaljnu simulaciju i objasnio kako bi se Zapad u tek nekoliko sati mogao uvući u globalni rat.

Ponedjeljak, 3. studeni

U svojoj simulaciji izabrao je 3. studeni 2025. kao datum početnog ruskog udarca. Smatra da bi sve moglo početi namjerno izazvanim nestankom struje na Baltiku, koje bi oko 14.00 sati po lokalnom vremenu izazvala Rusija. Izbijaju pljačke, dolazi do nereda, a predsjednik Litve nema izbora i mora uvesti izvanredno stanje.

Istovremeno, ministar energetike upozorava da je struje nestalo zbog kibernetičkog napada na nacionalnu mrežu. Uvodi se policijski sat, a estonski predsjednik uvodi iste mjere. Oko 20.00 sati problemi sa strujom se pojavljuju u Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj.

Utorak, 4. studeni

Ruski predsjednik Vladimir Putin povlači svoj potez odmah idući dan. Naređuje ruskim trupama u Kaliningradu - dijelu Rusije između Poljske i Litve - da prijeđe u stanje visoke pripravnosti. Tu odluku želi zamaskirati kao potez "očuvanja mira", iako su mu prave namjere drugačije.

Oko 8.00 sati ujutro, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pokušava hitno stupiti u kontakt s Kremljem. Budući da joj ne uspijeva razgovarati s Putinom, upozorava njegova ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da neće tolerirati upad u Litvu. Lavrov uzvraća tvrdnjom da nacionalističke skupine napadaju rusko stanovništvo u Vilniusu i da ga Moskva neće napustiti.

Shirreff u svojoj simulaciji ističe da bi oko 11.35 sati izbio sukob na obalama jezera Vistytis, blizu granice Litve s Poljskom i Kalinjingradom. "Litavski i češki vojnici razmjenjuju vatru s nepoznatim gerilskim snagama. Poginula su dva NATO vojnika, a jedan napadač je zarobljen. On tvrdi da je proruski Litavac, ali je zapravo Čečen", piše bivši NATO zapovjednik.

Putin potom tvrdi da su ruske snage u Kaliningradu napali "litavski pobunjenici", i naređuje da se zauzme Suwalki koridor, potez dug oko 100 km koji predstavlja jedinu kopnenu granicu između triju baltičkih država i ostatka Europske unije. Šalje eskadrilu borbenih aviona s jasnom porukom da Rusija imaju pravo na "dominaciju u zraku".

Foto: Profimedia

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte tada objavljuje aktivaciju famoznog članka 5 NATO saveza i pokušava stupiti u kontakt s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. S obzirom na to da je u SAD-u tek jutro, Shirreff u svojem predviđanju piše da "Trumpa još nisu probudili" pa Rutte stupa u kontakt s ministrom obrane Peteom Hegsethom. "Članak 5? U teoriji da, ali što to znači u stvarnosti? Mislite li ozbiljno da od predsjednika SAD tražite da objavi rat Rusiji zbog nekoliko aviona? Budite realni!", odgovara ministar.

Srijeda, 5. studeni

"EFP, borbena skupina NATO trupa u litvanskoj Rukli, nalazi se pod artiljerijskom vatrom Rusije. EFP, s oko 1.700 vojnika, pretrpi više od 50 žrtava prije nego što je skupina prisiljena na povlačenje", piše Shirreff u svojem zamišljenom scenariju.

U tom trenutku Trump se oglašava na svojoj platformi Truth Social, a "NATO se javno raspada na društvenim mrežama". "Razgovarao sam s Putinom. ODLIČAN poziv. Litva je propala zemlja, treba joj stabilnost, a tamo živi puno ruskog naroda", stoji u toj imaginarnoj Trumpovoj poruci.

Oko 15.35 sati, britanski ministar obrane John Hill javlja da su ruski tenkovi ušli Vilnius te da ih podržava zračna vatra. Nestanak struje onemogućava organizirani otpor. Finska i Poljska obećavaju pomoć, ali je Suwalki koridor pod ruskom kontrolom, pa je slanje pojačanja gotovo nemoguće.

Četvrtak, 6. studeni

Tada u priču ulazi Kina. Njihov predsjednik Xi Jinping hvali Rusiju jer "brani svoje građane" i obećava im punu podršku u Litvi i Ukrajini. Potom pokreće raketni napad bez presedana na Tajvan - gađa zračne snage, luke, radarske stanice, elektroničke instalacije. Trump tada prijeti "majkom svih sankciji" Kini ako ne prestane, ali ipak ne nudi vojnu pomoć Tajvanu.

Petak, 7. studeni

Kineski ratni brodovi opkoljavaju Tajvan i provode blokadu. SAD nema namjeru ratovati kako bi spasila Tajvan, a francuski predsjednik Emmanuel Macron, čija je vlada jačala trgovinske veze s Kinom, izdaje priopćenje kojim priznaje pravo Xija da anektira Tajvan i nada se da se preuzimanje može završiti bez daljnjeg nasilja. Uništena vlada otoka predaje se šest sati kasnije.

"Za samo pet dana, globalna ravnoteža moći se radikalno mijenja. Kina je osvojila ono što je dugo željela. Rusija je osigurala konačno zauzimanje Ukrajine i započela ponovno preuzimanje baltičkih država. Europa se priprema za novu alijansu s Dalekim Istokom", zaključuje se u generalovoj simulaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvanaest minuta ruskih MIG-ova nad Estonijom – NATO traži odgovor, Rusija sve demantira!