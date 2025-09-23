Trump za autizam okrivio popularni lijek, znanstvenici u nevjerici: 'Nema veze jedno s drugim'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je na konferenciji za novinare povezao autizam s uzimanjem popularnog analgetika Tylenola u trudnoći te s dječjim cijepljenjem, unatoč tome što takve tvrdnje nemaju znanstvenu potporu.

Trump je trudnicama poručio da ne koriste lijek čija je djelatna tvar paracetamol, a roditeljima da izbjegavaju istodobno ili prerano davanje cjepiva djeci. Njegove izjave proturječe preporukama medicinskih društava, koja naglašavaju sigurnost paracetamola u trudnoći i učinkovitost cjepiva.

Odgovor struke

Trumpova administracija predložila je leucovorin, oblik folne kiseline, kao terapiju za simptome autizma, iako liječnici ističu da dosadašnje studije nisu dale uvjerljive rezultate. Proizvođač Tylenola Kenvue odbacio je predsjednikove tvrdnje, istaknuvši da neovisna istraživanja ne potvrđuju povezanost lijeka i autizma.

Znanstvenici upozoravaju da nema uzročno-posljedične veze između paracetamola i autizma. Studija provedena 2024. na 2,5 milijuna djece u Švedskoj nije našla povezanost, dok je pregled 46 ranijih istraživanja iz 2025. sugerirao određene rizike, ali bez dokaza da lijek uzrokuje poremećaje. Stručnjaci preporučuju trudnicama nastavak korištenja paracetamola prema potrebi, u najnižoj učinkovitoj dozi i na što kraće vrijeme.

