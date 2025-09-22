Šok u Vijeću sigurnosti, Poljaci zaprijetili Putinu: 'Ako još jedan projektil uđe u naš prostor...'

Nakon niza incidenata s ruskim avionima i dronovima, europski saveznici poručuju kako neće tolerirati nova kršenja svog zračnog prostora, javlja Guardian.

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski u Vijeću sigurnosti UN-a upozorio je: “Ako još jedan projektil ili avion uđe u naš prostor i bude oboren, neka se Moskva ne žali. To je cijena kršenja teritorija NATO-a.”

I poljski premijer Donald Tusk bio je izravan: “Bez rasprave ćemo obarati sve što uđe u poljski zračni prostor. Tu nema mjesta za kompromis.”

Napetost je dodatno porasla nakon što su tri ruska MiG-31 aviona ušla u estonski zračni prostor, a ranije ovog mjeseca u Poljskoj je srušeno 20 ruskih dronova. Sličan incident dogodio se i u Rumunjskoj.

Poland’s FM Sikorski at UNSC:



If another Russian missile or aircraft enters our airspace and gets shot down, don’t come here to whine.



You have been warned. pic.twitter.com/q5RbjaMQ4c — Clash Report (@clashreport) September 22, 2025

Ujedinjeni protiv Putina

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da postoje “čvrsti dokazi” o povredi suvereniteta, pokazavši radarske zapise i fotografije ruskih aviona “naoružanih i spremnih za borbu”.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper ocijenila je da je riječ o “opasnim i neodgovornim” potezima: “Spremni smo poduzeti sve potrebne korake kako bismo obranili NATO-ov zračni prostor i teritorij.”

Rusija odbacuje optužbe. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da Estonija nema dokaze te optužio NATO za “eskalaciju i provociranje sukoba”.

SAD je nastojao umiriti saveznike. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz poručio je: “Sjedinjene Države i naši saveznici branit će svaki pedalj NATO teritorija. Rusija mora odmah prestati s ovakvim opasnim ponašanjem.”

Unatoč napetostima, Vladimir Putin je na sastanku ruskog Vijeća sigurnosti rekao da Moskva želi izbjeći novu utrku u naoružanju, ali je dodao da je Rusija “spremna odgovoriti na svaku prijetnju vojnotehničkim mjerama”.

