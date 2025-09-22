Njemačka se priprema za rat s Rusijom? Spremni su primiti 1000 ranjenika na dan

Njemačka je upozorila da će svaki dan biti ranjeno čak 1000 njemačkih vojnika ako Vladimir Putin pokrene rat protiv NATO-a. Iako je Kremlj odbacio sve sugestije da se možda sprema za rat sa Zapadom, najnoviji upadi ruskih borbenih zrakoplova i dronova u Poljsku, Rumunjsku i Estoniju sugeriraju drugačije - i potaknuli su strah od bilo kakve eskalacije, piše Metro.co.uk.

Njemački glavni kirurg Ralf Hoffmann rekao je da bi broj ozlijeđenih vojnika u potencijalnom sukobu ovisio o intenzitetu bitke i o tome koje su vojne jedinice uključene.

"Realno, govorimo o brojci od oko 1000 ranjenih vojnika dnevno", pojasnio je.

Poučena primjerom iz Ukrajine, Europa se priprema za potencijalni sukob s Rusijom.

Osim povećanja vojnih izdataka i razmatranja ponovnog uvođenja novačenja, to uključuje i medicinske usluge.

'Priroda ratovanja se promijenila'

Navodeći pomak s ozljeda od vatrenog oružja na rane od eksplozija i opekline uzrokovane dronovima i zalutalom municijom, Hoffmann je rekao:

"Priroda ratovanja u Ukrajini dramatično se promijenila", dodao je.

Ukrajinski vojnici opisuju koridor zaražen dronovima koji se proteže oko osam kilometara s obje strane linije fronta kao "zonu smrti" jer daljinski upravljane bespilotne letjelice (UAV) koje su rasporedile obje strane mogu brzo uočiti i neutralizirati ciljeve.

"Ukrajinci često ne mogu dovoljno brzo evakuirati svoje ranjenike jer dronovi posvuda zuje iznad njih", rekao je Hoffmann, naglašavajući potrebu za produljenom stabilizacijom ozlijeđenih vojnika - ponekad satima - na liniji fronta", dodao je.

Hoffmann je rekao da su za ranjene vojnike potrebne fleksibilne mogućnosti prijevoza, napominjući da Ukrajina koristi bolničke vlakove.

Iz tog razloga, njemačka vojska razmatra bolničke vlakove i autobuse te proširuje medicinsku evakuaciju zrakom, rekao je.

Ranjenici bi bili podvrgnuti početnoj liječenju na frontu, prije nego što bi bili prevezeni natrag u Njemačku na liječenje pretežno u civilnim bolnicama, dodao je Hoffmann.

Kremlj tvrdi da Estonija laže

Procijenio je potrebu za otprilike 15.000 bolničkih kreveta od ukupnog kapaciteta njemačkih bolnica do 440.000.

Njemački planovi otkriveni su nakon što su tri ruska MiG-31 u petak bez dopuštenja ušla u estonski zračni prostor i ostala ukupno 12 minuta prije nego što su bila prisiljena na povlačenje.

Upitan o toj tvrdnji, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužio je Estoniju za davanje lažnih izjava.

"U estonskoj izjavi nikada nismo čuli da imaju objektivne podatke praćenja (koji bi potkrijepili njihovu tvrdnju)", rekao je.

"Zato smatramo da su takve riječi prazne, neutemeljene i nastavak potpuno nepromišljenog obrasca eskalacije napetosti i izazivanja konfrontacijske atmosfere", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'