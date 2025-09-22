Veliki europski aerodrom zatvoren zbog dronova! Letovi preusmjereni, policija istražuje

Zračna luka u Kopenhagenu bila je prisiljena zatvoriti se nakon što su u blizini uočeni dronovi, što je uzrokovalo velike poremećaje, piše Express.co.uk.

Izvješća kažu da su u zračnom prostoru iznad međunarodne zračne luke otkrivene do tri bespilotne letjelice, što je prisililo vlasti na poduzimanje drastičnih mjera.

Policija je poslana u putničko središte, gdje pomaže u istrazi incidenta.

"Imamo ogromnu prisutnost vani", rekao je novinarima Henrik Stormer, šef policije u Kopenhagenu.

