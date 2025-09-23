Otkud dronovi iznad Osla i Kopenhagena? Zelenski objavio uznemirujuće vijesti

Glavne zračne luke u Oslu i Kopenhagenu ponovno su otvorene nakon što su bile prisiljene zatvoriti svoja vrata zbog višestrukih dronova viđenih u njihovim blizinama, što je uzrokovalo kašnjenja i otkazivanja letova na nekoliko sati u ponedjeljak i rano u utorak.

Zračni prostor iznad zračne luke u Kopenhagenu zatvoren je oko 20:30 sati po lokalnom vremenu nakon što su u tom području uočena dva do tri "neidentificirana" drona, rekao je glasnogovornik zračne luke. Nije bilo dopušteno polijetanje ili slijetanje nijednog leta. Policija je dronove opisala kao "velike".

Dronovi su još uvijek bili oko zračne luke od 23:17 sati po lokalnom vremenu, priopćila je zračna luka X.

"Nije poznato odakle su dronovi došli kao ni kamo su odletjeli", rekao je zamjenik policijskog inspektora Jakob Hansen. Danska policija najavila je da će u sklopu istrage "provesti niz mjera", ali nije potvrdila o kojim točno mjerama razmišlja.

Zračna luka ponovno je otvorena oko 00:20 sati po lokalnom vremenu.

Na pitanje novinara jesu i dronovi ruskog podrijetla, Hansen je rekao da to ne može potvrditi ni poreći.

Otkud dronovi?

Ranije su odlazni letovi iz danske prijestolnice otkazani ili odgođeni, a dolazni letovi preusmjereni su na druge zračne luke u Danskoj, dok su neki poslani u Göteborg i Malmö u Švedskoj, prema izvješću zračne luke.

Glasnogovornik kopenhagenske policije rekao je nije bilo uhićenja te da je istraga u tijeku.

U objavi na društvenim mrežama, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spomenuo je "rusko kršenje" zračnog prostora NATO-a u Kopenhagenu 22. rujna, ali nije naveo izvor informacije, prenosi BBC.

U Norveškoj je zračni prostor iznad zračne luke Oslo zatvoren u utorak ujutro zbog još jednog drona. "To znači da se dolazni letovi sada preusmjeravaju na najbližu zračnu luku“, rekla je za CNN voditeljica komunikacija Monica Iren Fasting.

Policija istražuje incident, dodala je.

Zračna luka Oslo ponovno je otvorena oko 3:22 ujutro po lokalnom vremenu (20:22 po istočnom vremenu), izvijestio je Reuters, pozivajući se na glasnogovornika norveškog operatera zračne luke Avinor.

Ranije je policija Osla izjavila da je uhitila dva strana državljanina zbog letenja dronovima iznad ograničenog područja. Nije bilo naznaka da je incident povezan s događajima u Kopenhagenu. Norveški mediji izvijestili su da su dronovi letjeli iznad tvrđave Akershus, srednjovjekovnog dvorca koji se ponekad koristi za vladine događaje.

Europa je u stanju pripravnosti otkako su ruske dronove ranije ovog mjeseca narušile poljski i rumunjski zračni prostor, što je potaknulo saveznike NATO-a da se obvežu na jačanje obrane na istočnom krilu bloka. Trenutno nema naznaka da su aktivnosti dronova u ponedjeljak u Danskoj i Norveškoj povezane s tim incidentima u koje je uključena Rusija.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Tadić za Direkt o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Europa je reagirala bez barbe iz Amerike