Martin je 12 godina bio zaključan u tijelu, a onda je čuo jezivu rečenicu: 'Majka mi je slomila srce'

Martin Pistorius (49) iz Južnoafričke Republike čak 12 godina bolovao je od "sindroma zaključanog čovjeka", a nekoliko puta je u razgovoru s medijima otkrio kako mu je tada izgledao život.

Pistorius je rođen 1975. godine u Johannesburgu. Bio je izvrstan učenik u školi, a posebno ga je zanimala elektronika. Život mu se naglo promijenio jednog dana 1988. godine. Nakon nastave, majci je priznao da se ne osjeća dobro, boljela ga je glava i imao je upalu uha. S obzirom na to da su simptomi bili slični prehladi, ostao je kod kuće kako bi se oporavio, pisao je LadBible prošle godine.

Međutim, njegove stanje se samo pogoršavalo. Na kraju je izgubio sposobnost komunikacije, a nije mogao koristiti ni vlastito tijelo. Većinu vremena provodio je spavajući, a postepeno mu je nestajao apetit, a um mu se počeo vraćati na razinu dojenčeta. Liječnici nisu znali od čega boluje. Liječili su ga od kriptokoknog meningitisa i tuberkuloze mozga, no bez uspjeha. Njegovim roditeljima savjetovali su da ga odvedu kući i paze dok ne umre - nisu smatrali da postoji nada da bi Martin mogao preživjeti.

'Bio sam poput duha'

Međutim, Pistorius ne samo da je preživio, nego se nakon četiri godine počeo vraćati svijesti, a potpunu svijest postigao je do 19. godine, iako je i dalje bio potpuno paraliziran, osim mogućnosti pokretanja očiju. "Toliko sam godina bio poput duha. Mogao sam sve čuti i vidjeti, ali bilo je kao da me nema. Bio sam nevidljiv", objasnio je Pistorius putem računala za NBC News.

Sljedećih desetak godina proveo je kod kuće i u dnevnim centrima za skrb. Počeo je gubiti nadu da će ga itko ikad ponovno čuti. Bojao se da će umrijeti sam u staračkom domu, a da itko shvati da je svjestan što se događa oko njega. "Ono što me je najviše pogađalo bila je potpuna i apsolutna nemoć", objasnio je Pistorius.

Martin Pistorius, the boy who spent 12 years of his life in a coma like state, claims that he 'heard everything' including his own mother saying "I hope you die'. pic.twitter.com/mddExRtXyn — Morbid Knowledge (@Morbidful) May 31, 2023

Njegova obitelj u međuvremenu je pokušala nastaviti sa životom. Znali su ga ostavljati u ustanovama kako bi uzeli predah od neprekidne, 24-satne skrbi koju je zahtijevao. To je opterećivalo obitelj i uzrokovalo brojne svađe. Prijelomna točka bila je kad se majka jedne večeri okrenula prema sinu i rekla mu da se nada da će umrijeti. Naravno, nije znala da on to sve može čuti. "Na neki način to mi je slomilo srce, ali u isto vrijeme, dok sam prolazio kroz sve emocije, osjećao sam samo ljubav i suosjećanje prema majci", kazao je Martin.

Djelatnici su ga zlostavljali

Tvrdio je da su ga djelatnici u ustanovama zlostavljali - udarali su ga, štipali i namjerno bacali na pod umjesto da se brinu o njemu. "Ljudi u domu za starije i nemoćne bi me čupali za kosu, zbog čega bi mi suzile oči, metalna žlica bi mi udarala o zube dok su mi gurali hranu u usta", ispričao je Pistorius i dodao da je bio i seksualno zlostavljan: "Jedna bi žena ulazila u sobu, sjela na mene i glumila seksualni čin te me neprimjereno dodirivala. Ništa me nije činilo bespomoćnijim, želio sam samo pobjeći", prenio je Daily Mail.

Ipak, Virna Van Der Walt, terapeutkinja u centru, kazala je da je mogla prepoznati da je Martin razumije zbog "iskre u očima koju je imao". Komunicirali su pokretima očiju i stiskanjem ruke, što je dokazivalo da pokušava uspostaviti kontakt. Terapeutkinja je zato nagovorila njegovu obitelj da sinu ponovno testiraju mozak. Tijekom tog testiranja, dokazao je da je ponovno preuzeo kontrolu nad svojim tijelom, a mozak je sam obnavljao dijelove sebe. Prisjetio se da je majku zamolio za špagete bolonjeze za večeru, koje je ona pripremila, što je za njega predstavljalo veliki prekretnicu i znak da se vraća.

Trenutačno živi u invalidskim kolicima i priča putem računa koje govori umjesto njega. Iako su njegove dječje uspomene izbrisane, ponovno je naučio čitati, družiti se i samostalno donositi odluke, a također je naučio voziti i pohađati fakultet. Martin je 2009. godine, preko svoje sestre, upoznao suprugu Joannu, s kojom ima dvoje djece, a obitelj živi u Velikoj Britaniji. Danas je računalni znanstvenik i web developer, a napisao je i knjigu pod nazivom "Dječak duh", u kojoj otvoreno govori o svom traumatičnom iskustvu.

