Raste broj slučajeva zaboravljenog raka kod mladih: Simptome je lako zanemariti

Rak slijepog crijeva je stanje koje je do nedavno bilo toliko rijetko da većina ljudi nikada nije razmišljala o tome. Desetljećima je to bila vrsta bolesti s kojom su se liječnici mogli susresti samo jednom ili dvaput u karijeri, a gotovo uvijek se nalazila kod starijih osoba, piše The Conversation.

No, sada se pojavljuje iznenađujući i zabrinjavajući trend: rak slijepog crijeva dijagnosticira se sve češće i sve više pogađa ljude u 30-ima, 40-ima, pa čak i mlađe. Ova promjena zbunila je mnoge stručnjake i ostavila ih u potrazi za odgovorima.

Slijepo crijevo je mala vrećica u obliku prsta pričvršćena za debelo crijevo. Njegova svrha u tijelu još se uvijek raspravlja, ali najpoznatiji je po tome što uzrokuje bolnu upalu slijepog crijeva, koja često zahtijeva hitnu operaciju. Manje je poznato da se rak može razviti u slijepom crijevu, obično bez ikakvih znakova upozorenja.

Nova studija, objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine, pokazala je da se broj slučajeva raka slijepog crijeva dramatično povećao među ljudima rođenima nakon 1970-ih. Zapravo, incidencija se utrostručila ili čak učetverostručila kod mlađih generacija u usporedbi s onima rođenima 1940-ih.

Zašto raste broj slučajeva raka slijepog crijeva?

Iako su ukupne brojke još uvijek male (rak slijepog crijeva pogađa samo nekoliko ljudi na milijun svake godine), brzi porast je zapanjujući. Još je značajnije to što se otprilike jedan od tri slučaja sada javlja kod odraslih mlađih od 50 godina, što je puno veći udio nego kod drugih vrsta raka gastrointestinalnog sustava.

Dakle, što stoji iza ovog porasta? Nitko ne zna sa sigurnošću, ali jedan od prvih osumnjičenika je dramatična promjena načina života i okoliša tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Stope pretilosti porasle su od 1970-ih, a prekomjerna težina poznati je faktor rizika za mnoge vrste raka, uključujući i one probavnog sustava.

Također, prehrana se pomaknula prema prerađenoj hrani, slatkim pićima i crvenom ili prerađenom mesu, a sve je to povezano s povećanim rizikom od raka u drugim dijelovima crijeva. Tjelesna aktivnost je, također, smanjena, a sve više ljudi provodi duge sate sjedeći za stolovima ili ispred ekrana.

Druga je mogućnost da smo izloženi novim čimbenicima okoliša s kojima se prethodne generacije nisu suočavale. Industrijalizacija proizvodnje hrane, široko rasprostranjena upotreba plastike i kemikalija te promjene u kvaliteti vode mogle bi igrati ulogu. Međutim, dokazi su još uvijek u ranoj fazi.

Simptomi raka slijepog crijeva

Ono što rak slijepog crijeva čini posebno izazovnim jest koliko ga je teško otkriti. Za razliku od raka debelog crijeva, koji se ponekad može rano otkriti probirnim kolonoskopijama, rak slijepog crijeva obično prolazi ispod radara.

Simptomi, ako se uopće pojave, nejasni su i lako ih je zanemariti. Ljudi mogu osjetiti blagu bol u trbuhu, nadutost ili promjene u navikama pražnjenja crijeva, što su uobičajene pritužbe kod mnogih benignih stanja. Kao rezultat toga, većina slučajeva otkriva se tek nakon operacije zbog sumnje na upalu slijepog crijeva, kada je često prekasno za ranu intervenciju.

Unatoč porastu broja slučajeva, ne postoji rutinski test probira za rak slijepog crijeva. Bolest je jednostavno prerijetka da bi opravdala široko rasprostranjeno probirno liječenje, a slijepo crijevo može biti teško vidjeti standardnim snimanjem ili endoskopijom. To znači da i pacijenti i liječnici moraju biti posebno oprezni.

Ako netko ima trajne ili neobične abdominalne simptome, posebno ako je mlađi od 50 godina, važno ih je ne ignorirati. Rana pretraga i brzo liječenje mogu značajno utjecati na ishode.

Povećanje broja slučajeva raka slijepog crijeva među mlađim odraslim osobama dio je šireg trenda koji se vidi kod drugih gastrointestinalnih karcinoma, poput karcinoma debelog crijeva i želuca. I ovi karcinomi se češće dijagnosticiraju kod osoba mlađih od 50 godina, što sugerira da bi mogli djelovati zajednički čimbenici rizika.

Antibiotici su krivi za porast oboljelih od raka?

Razlozi za ovu promjenu su složeni i vjerojatno uključuju kombinaciju genetike, načina života, okoliša, a možda čak i promjena u našem crijevnom mikrobiomu (bakterijama u našim crijevima koje žive s nama).

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća antibiotici se češće koriste, kako u medicini tako i u poljoprivredi. Ova široko rasprostranjena upotreba može promijeniti ravnotežu bakterija u našim crijevima, što bi moglo utjecati na rizik od raka.

Neka nedavna istraživanja sugeriraju da izloženost antibioticima u ranoj dobi može imati dugoročne učinke na probavni sustav, ali potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdila ta veza.

Zasad je najbolji savjet usredotočiti se na prevenciju i osvješćivanje. Održavanje zdrave težine, uravnotežena prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama te tjelesna aktivnost koraci su koji mogu smanjiti rizik od mnogih vrsta raka.

Rano otkrivanje raka slijepog crijeva vrlo je važno

Izbjegavanje duhana i ograničavanje unosa alkohola također su važni. Iako ove mjere ne mogu jamčiti zaštitu od raka slijepog crijeva, one su dokazane strategije za cjelokupno zdravlje.

Istraživači naporno rade kako bi otkrili misterij zašto rak slijepog crijeva tako brzo raste među mlađim generacijama. Razumijevanje uzroka bit će ključno za razvoj boljih načina sprječavanja, otkrivanja i liječenja ove rijetke, ali sve važnije bolesti.

Podizanje svijesti među zdravstvenim djelatnicima i javnošću je ključno. Prepoznavanjem znakova i poduzimanjem mjera kada se pojave simptomi, mogu se povećati šanse za rano otkrivanje raka slijepog crijeva i pružiti pacijentima najbolje moguće ishode.

Priča o porastu raka slijepog crijeva podsjetnik je da čak i rijetke bolesti mogu postati češće kada se promijeni naša okolina i način života. To je ujedno i poziv na daljnja istraživanja i da svi obratimo pozornost na svoja tijela, potražimo liječnički savjet kada nam nešto nije u redu i podržimo napore da se razumije i borimo protiv ovog zagonetnog trenda.

