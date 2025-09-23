Majka iz pakla ubila djecu i tijela strpala u kofere: 'Dala sam im antidepresiv...'

Majka optužena za ubojstvo svoje djece i skrivanje njihovih tijela u koferima, u slučaju koji je postao poznat kao novozelandska "ubojstva iz kofera", proglašena je krivom na sudu u Aucklandu nakon što je priznala strašan zločin.

Tijela Yune Jo (8) i Minu Jo (6) otkrivena su u koferima kupljenim na aukciji skladišnog prostora. Vjeruje se da su bile mrtve tri do četiri godine kada su njihova tijela pronađena.

Majka je u međuvremenu promijenila ime i preselila se u Južnu Koreju.

Hakyung Lee, 45-godišnja državljanka Novog Zelanda podrijetlom iz Južne Koreje, izručena je 2022. godine, nakon što je istragom potvrđeno da je upravo ona majka dvoje preminule djece. Lee nije govorila niti odgovarala na pitanja tijekom suđenja. Sjedila je između prevoditelja i zaštitara pognute glave, a kosa joj je zaklanjala lice.

Prijeti joj doživotna kazna

Guardian prenosi kako je majka priznala da je svojoj djeci dala antidepresivni lijek nortriptilin i stavila njihova tijela u kofer, ali je negirala optužbe za ubojstva zbog neuračunljivosti, uzrokovane depresivnom epizodom nakon smrti njezina supruga od raka 2017.

Porota na Visokom sudu u Aucklandu proglasila ju je krivom nakon samo dva sata vijećanja. Prijeti joj maksimalna doživotna zatvorska kazna s razdobljem bez uvjetnog otpusta od najmanje deset godina.

Odvjetnik u pripravnosti Chris Wilkinson-Smith pozvao je porotu da donesu oslobađajuću presudu.

"Bila je normalna majka, a onda je nešto ozbiljno pošlo po zlu... učinila je nešto što nikada ne bi ni pomislila učiniti. Nikada ne bi naudila svojoj djeci, a kamoli ih ubila“, tvrdi odvjetnik.

No, tužiteljica Natalie Walker tvrdila je da su Leejini postupci bili proračunati čin "kako bi se oslobodila tereta samoodgajanja djece“.

