Danska policija otkrila: 'Mislimo da su dronovi došli s broda. Njima je upravljao netko sposoban'

Danska policija priopćila je u utorak da je dronovima zbog kojih je u ponedjeljak zatvorena glavna zračna luka u zemlji, po svemu sudeći, upravljao "sposobni operater", dodajući da nisu identificirani osumnjičenici.

Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, dvije najprometnije u nordijskoj regiji, bile su zatvorene satima nakon što su dronovi uočeni u njihovu zračnom prostoru kasno u ponedjeljak, zbog čega su deseci tisuća putnika morali čekati jer su letovi preusmjereni.

"Zaključili smo da je ovo ono što bismo nazvali sposobnim operaterom", rekao je novinarima u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, misleći na dronove uočene u Kopenhagenu.

Foto: Profimedia

"To je akter koji ima sposobnosti, volju i alate da se na ovaj način pokaže“, rekao je Jespersen, dodajući da je prerano reći jesu li incidenti u Danskoj i Norveškoj povezani.

Nestali u nepoznato

Zračna luka u Kopenhagenu bila je zatvorena četiri sata kada su dva ili tri velika drona viđena kako lete u neposrednoj blizini, rekli su dužnosnici, dok je zračna luka u Oslu bila zatvorena tri sata nakon dva viđenja, prema lokalnoj policiji.

Jespersen je rekao da su dronovi u Danskoj došli iz nekoliko različitih smjerova, paleći i gaseći svjetla, prije nego što su na kraju nestali nakon nekoliko sati.

Na konferenciji za medije, Jespersen je rekao da je jedna od hipoteza policije da su dronovi možda kontrolirani i poslani s broda u Øresundu ili Baltičkom moru.

"Ne mogu isključiti da je to ono što je u pitanju. Niti jesu li (dronovi, op.a.) došli s jednog ili više brodova u Øresundu ili Baltičkom moru. To je nešto što je dio naših razmatranja“, kazao je viši policijski inspektor za lokalnu TV2.

Dodao je da će se daljnja istraga usmjeriti i na traženje digitalnih tragova. "Ne možete letjeti s tako nečime, a da ne ostavite digitalne tragove", uvjeren je.

Otkriveno je i da je zračna luka u Kopenhagenu sama digla uzbunu zbog dronova kada ih je uočila, nakon čega je zatvoren promet, prenosi portal Berlingske.

Policija s druge strane trenutno ne želi nagađati tko stoji iza svega, čak ni je li Rusija umiješana.

"Ne mogu reći ništa o tome, ne zato što ne želim nego jer ne znam ništa o tome", kazao je Jespersen kada su ga pitali stoji li Rusija iza incidenta.

Na pitanje zašto nisu pokušali oboriti dronove, Jespersen je odgovorio: "S obzirom da se radilo o većim dronovima s gorivom i da su letjeli iznad naseljenog područja, morate dobro razmisliti".

Procijenili su da bi njihovo obaranje moglo udariti u avione ili stambena područja.

Kopenhagen je preusmjerio 31 let na druge zračne luke, što je uzrokovalo domino efekte koji su odgodili ili otkazali oko 100 letova i utjecali na oko 20.000 putnika, rekao je glasnogovornik novinarima u utorak.

Zatvaranje zračne luke uslijedilo je nakon niza poremećaja u radu europskih zračnih luka posljednjih dana. Kibernetički napad prošlog petka onesposobio je sustave za prijavu i ukrcaj koje je isporučio Collins Aerospace, odjel RTX-a, što je utjecalo na rad londonskog Heathrowa te zračnih luka u Berlinu i Bruxellesu.

Tijekom vikenda i u ponedjeljak, posljedice kibernetičkog napada nastavile su ometati putovanja diljem regije.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnica o kaosu na zagrebačkom aerodromu: 'Usred noći su javili da je let otkazan i da se snađemo sami'