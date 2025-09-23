Otac, majka i brat spasili se iz buktinje, djevojčica (9) ostala u kući: 'Morali smo odustati od spašavanja'

Devetogodišnja djevojčica vodi se kao nestala u požaru obiteljske kuće u Njemačkoj, u kojemu su u ponedjeljak navečer ozlijeđeni majka, otac i njezin 14-godišnji brat.

Vatra se toliko brzo proširila dvokatnicom da su vatrogasci morali odustati od spašavanja djeteta. Zbog straha od urušavanja konstrukcije, nisu uspjeli ući u kuću.

Otac (42), majka (40) i brat uspjeli su pobjeći iz plamena te su teško ozlijeđeni prevezeni u bolnicu.

Ne zna se uzrok buktinje

"Malo prije 23 sata, vatrogasna postrojba Pinneberga pozvana je na mjesto velikog požara. Po dolasku, prvi kat obiteljske kuće bio je u potpunosti u plamenu. Tri stanara uspjela su se spasiti, a kasnije je pronađen još jedan stanar. Međutim, devetogodišnja djevojčica još uvijek se vodi kao nestala", potvrdio je glasnogovornik vatrogasne postrojbe Sebastian Kimstädt za Bild.

Na teren je izašlo oko sto pripadnika hitnih službi, što vatrogasaca, a što djelatnika Hitne pomoći.

Akcija je trajala do kasno u noć. Vatra se proširila na drvene stropove i zidove kuće.

Dječje sobe smještene su na drugom katu kuće. Spasilačka ekipa Savezne agencije za tehničku pomoć pozvana je da pomogne u potrazi za djetetom.

Još nije poznat uzrok požara, koji bi trebao otkriti očevid.

