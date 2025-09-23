Šef NATO-a otkrio kada će zapucati, a Norveška šokirala: 'Rusija je tri puta upala u naš prostor!'

Odluke hoće li se pucati na zrakoplove koji povrijede zračni prostor NATO-a donose se na temelju dostupnih obavještajnih podataka i procjeni potencijalnog rizika, a za ruske zrakoplove koji su ušli u estonski zračni prostor procijenjeno je da ne predstavljaju neposrednu prijetnju, izjavio je u utorak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Rutte je održao konferenciju za novinare nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća, koje čine veleposlanici država članica, a koji su sastali na zahtjev Estonije koja se pozvala na članak 4 Washingtonskog ugovora. Estonija je zatražila konzultacije nakon što je u petak ujutro otkrila tri ruska borbena zrakoplova MIG-31 u svojem zračnom prostoru bez odobrenja.

Prema tom članku, države članice će se konzultirati kadgod je po mišljenju bilo koje od njih ugrožen njihov teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost.

Kada dolazi do otvaranja vatre?

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko dana da su članice NATO-a pozvale na taj članak. Prije nekoliko dana to je zatražila Poljska nakon upada 20-ak dronova u njezin zračni prostor.

“Odluke o angažiranju poput otvaranja vatre donose se na temelju dostupnih obavještajnih podataka o prijetnji koju predstavlja bilo koji zrakoplov”, rekao je Rutte.

Istaknuo je da se u takvim slučajevima rade analize u stvarnom vremenu i traže odgovori na neka pitanja poput onoga je li bilo namjernog upada u NATO-ov zračni prostor, je li zrakoplov koji je povrijedio zračni prostor naoružan, predstavlja li rizik za savezničke snage, civile ili infrastrukturu.

Dodao je da su zrakoplovi NATO-a odmah presreli ruske Migove koji su upali u estonski zračni prostor, “otpratili ih bez eskalacije jer nije procijenjena neposredna prijetnja”.

Još se ne zna je li Rusija povezana s dronovima u Danskoj

U izjavi Sjevernoatlantskog vijeća objavljenoj nakon sastanka kaže se da će NATO i saveznici, “u skladu s međunarodnim pravom, upotrijebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva za obranu i odvraćanje svih prijetnji iz svih smjerova.”

“Nastavit ćemo odgovarati na način, vrijeme i u području koje sami odaberemo. Naša predanost članku 5 je nepokolebljiva”, kaže se u izjavi.

Glavni tajnik Mark Rutte rekao je, odgovarajući na pitanje novinara, da je još prerano reći je li Rusija povezana s dronovima koji su se pojavili u Kopenhagenu, zbog čega je tamošnja zračna luka morala biti zatvorena.

“Danci trenutačno analiziraju što se točno dogodilo. Zasad je rano reći o čemu je riječ”, rekao je Rutte.

Norveška tvrdi: Rusi su ove godine tri puta povrijedili naš zračni prostor

Norveška vlada u utorak je izvijestila da je Rusija u 2025. triput povrijedila norveški zračni prostor, dodajući da nije poznato je li to bilo namjerno ili se radi o posljedicama navigacijskih pogrešaka.

Incidenti, koji su trajali između jedne i četiri minute, prve su takve povrede zračnog prostora koje je počinila Rusija u više od deset godina, priopćila je norveška vlada.

Dva incidenta, 25. travnja i 18. kolovoza, dogodila su se iznad arktičkoga Barentsova mora, dok se treći, 24. srpnja, odvio iznad nenaseljenog dijela Finnmarka, najsjevernijega norveškog okruga koji graniči s Rusijom.

"Ne možemo sa sigurnošću utvrditi je li to učinjeno namjerno ili je je riječ o navigacijskim pogreškama", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere. "No bez obzira na razlog ovo nije prihvatljivo i to smo jasno dali do znanja ruskim vlastima."

