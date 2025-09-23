NATO poslao opako upozorenje Rusiji: 'Upotrijebit ćemo sva potrebna sredstva!'

NATO i njegovi saveznici upotrijebit će sva vojna i nevojna sredstva, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi se obranili i odvratili prijetnje iz svih smjerova, navodi se u zajedničkoj izjavi zemalja članica nakon sastanka u Bruxellesu na zahtjev Estonije koja je aktivirala članak 4 nakon što je Rusija prekršila njezin zračni prostor prošloga tjedna.

"Naša predanost članku 5. je nepokolebljiva", upozorava se, referirajući se na stavku koja kaže da je napad na jednu članicu napad na sve.

NATO je oštro osudio "opasno kršenje estonskog zračnog prostora" 19. rujna kada su tri naoružana ruska zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor i tamo provela više od deset minuta.

U priopćenju, NATO je incident smjestio u širi obrazac "sve neodgovornijeg" ponašanja Rusije i poručio da Moskva snosi "punu odgovornost" jer takvi postupci povećavaju rizik od pogrešne procjene i ugrožavaju živote.

Poruka Rusiji

Savez naglašava da će nastaviti s aktivnostima jačanja obrane na istočnom krilu, uključujući jačanje obrambenog i odvraćajućeg položaja te protuzračne obrane.

"Rusija ne smije dvojiti: NATO i saveznici će, u skladu s međunarodnim pravom, upotrijebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva da obranimo sebe i odvratimo sve prijetnje iz svih smjerova. Nastavit ćemo odgovarati na način, u vremenu i u domenu koji mi odaberemo", stoji u izjavi.

Zaključuje se da saveznici "neće biti odvraćeni ovim i drugim neodgovornim postupcima Rusije" od svojih "trajnih obveza podrške Ukrajini".

Zemlje NATO-a sastale su se kako bi razgovarale o ruskom kršenju zračnog prostora nekoliko europskih zemalja u posljednja dva tjedna. Nakon Poljske, konzultacije je zatražila Estonija nakon što je u petak otkrila tri ruska borbena zrakoplova u svom zračnom prostoru bez odobrenja.

Rusija je demantirala estonsku izjavu, navodeći da nije prekršila nikakve granice. Poljska je u petak također izvijestila da su se dva ruska borbena zrakoplova približila poljskoj platformi za bušenje u Baltičkom moru na maloj visini, kršeći sigurnosnu zonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Tadić za Direkt o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Europa je reagirala bez barbe iz Amerike'