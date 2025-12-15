FREEMAIL
PROVJERA PRED PUT /

Otkriveno s kim ćemo igrati pripremnu za SP: 'Hrvatska nam je već poslala službeni zahtjev'

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Dalić je najavljivao kako će utakmice u lipnju odigrati na Rujevici protiv nešto slabijih suparnika

15.12.2025.
22:54
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska reprezentacija je nakon ždrijeba saznala suparnike, datume i gradove utakmica na SP-u 2026. godine, a u sklopu priprema najavljene su i utakmice u ožujku te lipnju. 

U ožujku bi reprezentacija trebala na malu turneju po SAD-u gdje će odigrati dvije utakmice, a protivnici bi trebali biti Brazil i Kolumbija. Brazil je praktički siguran, a za Kolumbiju se još čeka potvrda. 

Dalić je najavljivao kako će utakmice u lipnju odigrati na Rujevici protiv nešto slabijih suparnika, a sada je u priču 'uletjela' Slovenija. 

"Hrvati su nam već poslali službeni poziv da s nama odigraju utakmicu u lipnju. Uzet ćemo u obzir i želje izbornika, izbora će biti vrlo malo", rekao je predsjednik Nogometnog saveza Slovenije, Radenko Mijatović u razgovoru za SportKlub

Slovenija još uvijek ne zna tko će naslijediti Matjaža Keka

"Imamo vremena, ali bih volio da se ta pozicija riješi što prije. Provjerit ćemo opcije ondje gdje uopće postoje kandidati", rekao je Mijatović. 

Podsjetimo, naša je reprezentacija smještena u Skupinu L s Engleskom, Panamom i Ganom, a tako će nam redom ići utakmice. 

Hrvatska ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Otkriveno s kim ćemo igrati pripremnu za SP: 'Hrvatska nam je već poslala službeni zahtjev'