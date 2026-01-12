Hrvatski reprezentativci najavili dvoboj protiv Gruzije: 'Neće biti lako'

Hrvatska u utorak u 12:45 igra utakmicu drugog kola europskog prvenstva. Naši su vaterpolisti prvenstvo otvorili pobjedom 20-4 protiv Slovenije, dok je Gruzija na gotovo identičan način izgubila na startu. Grčka je s 20-6 bila bolja od naših sljedećih suparnika.

"Neće biti fizički lako, ali plivački mi moramo nabiti naš ritam igre", rekao je hrvatski vaterpolski reprezentativac Rino Burić prije dvoboja protiv Gruzije, ogleda drugog kola skupine B na Europskom prvenstvu.

"Grci su ih razbili, ali mislim da će u utorak biti drugačije, ako govorimo o Gruziji. Mi ulazimo u ogled s maksimalnim poštovanjem. Možda nam čak i ne ide na ruku što su protiv Grka bili stvarno loši. Realno, nisu ništa pokazali. Zato mislim da nas čeka drugačija utakmica. Jednostavno, moramo ih dobiti ritmom, plivanjem, budući da oni ipak jesu malo sporiji. Fizički su jaki i teški, pogotovo njihovi centri, dominantni na dva metra, ali su sporiji u povratku u obranu“, najavio je ogled Burić.

Od hrvatske samostalnosti ove su dvije reprezentacije odigrale šest međusobnih susreta i u svih šest je slavila Hrvatska.

"Mi njih zapravo dosta dobro poznajemo jer je ondje uz naše Vlahovića još i dosta naturaliziranih Srba i Crnogoraca. To su sve dobri igrači. Ako se ne uđe dobro, koncentrirano, oni mogu iznenaditi svakoga. Protiv Grčke su izgledali lošije, ali kad gledate njihovu momčad, po mjestima, igračima, respektabilni su. Zato ćemo se mi pripremiti najbolje što možemo“, izjavio je u najavi susreta Luka Bukić.

Nakon ogleda Hrvatske i Gruzije slijedi dvoboj Grčke i Slovenije od 15.15 sati.

