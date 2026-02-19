More progutalo rivu u Kaštelima, na udaru Čiovo i Split: Pogledajte posljedice nevremena

Nakon što je početkom mjeseca olujno jugo ostavilo ozbiljnu materijalnu štetu po Kaštelima, vremenske neprilike ponovno su se vratile, piše Dalmacija Danas.

Prema riječima mještana, najjači udari zabilježeni su oko 17 sati. Poučeni prethodnim iskustvom, mnogi su unaprijed postavljali improvizirane barijere od vreća s pijeskom i drvenih dasaka kako bi zaštitili domove.

Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima razmjera kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Ipak, more je osjetno podignuto, a jugo dodatno "gura" more prema obali, osobito na izloženim dijelovima.

Pod utjecajem ciklone i nevremena koje je već stiglo u dijelove Dalmacije, snažna plima bilježi se na Čiovu i u Splitu, gdje more ulazi dublje u obalni pojas nego u uobičajenim okolnostima. U ovakvim situacijama valja imati na umu da snažna plima može nastupiti naglo, osobito kad se pojačaju udari juga i valovi, prenosi Dalmacija Danas.

Komunalne službe su ranije tijekom dana na kaštelanskom području dostavljale stanovnicima u blizini mora vreće s pijeskom jer se procjenjivalo da bi u večernjim satima moglo doći do pogoršanja vremena i ciklone, rekli su Hini u Gradskoj upravi.

"Štetu od prošlog juga još nisam sanirala, a evo ga opet. Sve mi je u vrećama sa žalom, šahtovi su otvoreni… Kao da smo u ratu. Malo je sad oslabilo, ali strah ostaje. More nikad ne znaš kad će podivljati, a mi smo već iscrpljeni", kaže Katarina Beretin, kojoj su objekti poplavljeni i početkom mjeseca.

Prognoza DHMZ-a

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na Jadranu se u petak očekuje promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo.

Na kopnu se u petak očekuje pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača.

Poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita.

Bit će osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva.