Maja Šuput pokazala kako uživa u Indoneziji sa Šimom Elezom i sinom Bloomom

Maja Šuput (46), poznata pjevačica, posljednjih dana boravi u Indoneziji, gdje uživa u egzotičnom odmoru u posebnom društvu. Na putovanju joj se pridružio Šime Elez (27), javnosti poznat kao sudionik showa Gospodin Savršeni, kao i njezin sin Bloom (4).

Vožnja quadom i romantični trenuci

U novoj objavi na Instagramu Maja je pokazala i djelić zabave pune adrenalina. Na fotografijama i snimkama vidi se kako ona i Šime uživaju u vožnji quadom kroz netaknutu prirodu. Najviše reakcija izazvale su fotografije snimljene ispod vodopada, na kojima poziraju u zagrljaju, kao i nekoliko opuštenih zajedničkih selfija.

Styling za safari

Maja je za ovu priliku odabrala upečatljiv modni styling - jednodijelni kupaći kostim s tigrastim uzorkom koji je kombinirala s crnim čizmicama. Uz objavljene fotografije kratko je poručila „Indiana Jones vibes“, dodatno naglasivši avanturistički duh putovanja.

Susret s divljim životinjama

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija i videa s putovanja te otkrila da su se upustili u pravu safari avanturu. Tijekom obilaska prirode izbliza su promatrali zebre, slonove i deve, a posebnu pažnju privukao je mali Bloom koji je s oduševljenjem hranio životinje mrkvama.

