Maja Šuput pokazala kako uživa u Indoneziji sa Šimom Elezom i sinom Bloomom
Fotografije s vožnje quadom otkrivaju koliko su se Maja i Šime dobro zabavljali
Maja Šuput (46), poznata pjevačica, posljednjih dana boravi u Indoneziji, gdje uživa u egzotičnom odmoru u posebnom društvu. Na putovanju joj se pridružio Šime Elez (27), javnosti poznat kao sudionik showa Gospodin Savršeni, kao i njezin sin Bloom (4).
Vožnja quadom i romantični trenuci
U novoj objavi na Instagramu Maja je pokazala i djelić zabave pune adrenalina. Na fotografijama i snimkama vidi se kako ona i Šime uživaju u vožnji quadom kroz netaknutu prirodu. Najviše reakcija izazvale su fotografije snimljene ispod vodopada, na kojima poziraju u zagrljaju, kao i nekoliko opuštenih zajedničkih selfija.
Styling za safari
Maja je za ovu priliku odabrala upečatljiv modni styling - jednodijelni kupaći kostim s tigrastim uzorkom koji je kombinirala s crnim čizmicama. Uz objavljene fotografije kratko je poručila „Indiana Jones vibes“, dodatno naglasivši avanturistički duh putovanja.
Susret s divljim životinjama
Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija i videa s putovanja te otkrila da su se upustili u pravu safari avanturu. Tijekom obilaska prirode izbliza su promatrali zebre, slonove i deve, a posebnu pažnju privukao je mali Bloom koji je s oduševljenjem hranio životinje mrkvama.
