OPSEŽNA POTRAGA /

Hrvat u bijegu zbog hladnokrvnog ubojstva: Konduktera izbo s leđa i pobjegao vlakom

×
Foto: X/screenshot

Jelenić je navodno posljednjih godina često spavao na kolodvorima, a navodno je riječ o ovisniku o opijatima

6.1.2026.
18:03
Franka Kopilaš
X/screenshot
Talijanska policija pokrenula je potragu za Marinom Jelenićem (36) zbog ubojstva konduktera Alessandra Ambrosija (34). Ubojstvo se dogodilo oko 18.30 sati na parkiralištu rezerviranom za zaposlenike željeznice Piazzale Ovest u Bologni, nakon kojeg je Jelenić pobjegao vlakom u smjeru Milana. 

Motiv ubojstva još uvijek nije poznat, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je Jelenić pratio Ambrosija nekoliko minuta prije zločina. Zatim mu je prišao s leđa i zadao mu smrtonosni ubod nožem u trbuh te leđa. 

Budući da su na mjestu zločina pronađeni njegov mobitel, novčanik i novac, istražitelji su odmah isključili pljačku kao motiv napada.

Od ranije poznat policiji

Policija je osigurala područje zločina, a istražitelji su pregledali snimke nadzornih kamera s kolodvora, perona i parkirališta. Ubrzo su identificirali navodnog počinitelja, Marina Jelenića, koji nema stalno prebivalište, a od ranije je poznat policiji zbog kaznenih djela i napada na drugim željezničkim kolodvorima.

Jelenić je navodno posljednjih godina često spavao na kolodvorima, a navodno je riječ o ovisniku o opijatima sklonom i pretjeranoj konzumaciji alkohola. Takav je često uznemiravao putnike, ali i izazivao tučnjave.

Pobjegao vlakom

Talijanska policija vjeruje da je Jelenić odmah pobjegao s mjesta događaja ukrcavši se na vlak koji je vozio prema sjeveru Italije. Potraga je stoga usmjerena na vlakove i kolodvore, uz pojačane patrole i kontrole na ključnim željezničkim čvorištima.

Alessandro Ambrosio, iz mjesta Anzola dell’Emilia, radio je kao kondukter na Intercity vlakovima i bio je sin bivšeg željezničara. Još uvijek nije poznato jesu li se međusobno poznavali, javlja L’Identità.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat Drago Miskiewicz o napadu u Venezueli

ItalijaželjeznicaKondukter
