Hrvat u bijegu zbog hladnokrvnog ubojstva: Konduktera izbo s leđa i pobjegao vlakom

Talijanska policija pokrenula je potragu za Marinom Jelenićem (36) zbog ubojstva konduktera Alessandra Ambrosija (34). Ubojstvo se dogodilo oko 18.30 sati na parkiralištu rezerviranom za zaposlenike željeznice Piazzale Ovest u Bologni, nakon kojeg je Jelenić pobjegao vlakom u smjeru Milana.

Motiv ubojstva još uvijek nije poznat, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je Jelenić pratio Ambrosija nekoliko minuta prije zločina. Zatim mu je prišao s leđa i zadao mu smrtonosni ubod nožem u trbuh te leđa.

Budući da su na mjestu zločina pronađeni njegov mobitel, novčanik i novac, istražitelji su odmah isključili pljačku kao motiv napada.

Od ranije poznat policiji

Policija je osigurala područje zločina, a istražitelji su pregledali snimke nadzornih kamera s kolodvora, perona i parkirališta. Ubrzo su identificirali navodnog počinitelja, Marina Jelenića, koji nema stalno prebivalište, a od ranije je poznat policiji zbog kaznenih djela i napada na drugim željezničkim kolodvorima.

Jelenić je navodno posljednjih godina često spavao na kolodvorima, a navodno je riječ o ovisniku o opijatima sklonom i pretjeranoj konzumaciji alkohola. Takav je često uznemiravao putnike, ali i izazivao tučnjave.

Pobjegao vlakom

Talijanska policija vjeruje da je Jelenić odmah pobjegao s mjesta događaja ukrcavši se na vlak koji je vozio prema sjeveru Italije. Potraga je stoga usmjerena na vlakove i kolodvore, uz pojačane patrole i kontrole na ključnim željezničkim čvorištima.

Alessandro Ambrosio, iz mjesta Anzola dell’Emilia, radio je kao kondukter na Intercity vlakovima i bio je sin bivšeg željezničara. Još uvijek nije poznato jesu li se međusobno poznavali, javlja L’Identità.

