Hoće li Putin stati samo na Ukrajini? 'Bojim se da je i to moguće...'

Punih pet sati trajali su jučerašnji razgovori američke i ukrajinske delegacije koji u Berlinu na novoj rundi pregovora traže dogovor za kraj rata.

Steve Witkoff, koji predvodi američko izaslanstvo na X-u je objavio kako je postignut "značajan napredak" tijekom rasprava o mirovnom planu od 20 točaka te o ekonomskom programu. Nova runda razgovora počela je jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji predvodi svoju delegaciju pokušat će uvjeriti američke pregovarače da od Rusije traže prekid vatre bez prethodnih teritorijalnih ustupaka.

Europa se, znamo, protivi velikim ustupcima Rusiji koji su predviđeni prema prvoj verziji američkog plana, pa iz Bruxellesa stiže dramatično upozorenje da "Putin neće stati na Ukrajini!". Poručuje to šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas sa sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Objasnila je kako je u posljednjih 100 godina Rusija napala najmanje 19 zemalja, neke od njih tri ili četiri puta, a nijedna od tih zemalja nikada nije napala Rusiju!

Hoće li Putin napasti i druge europske zemlje?

"Moramo shvatiti da Donbas nije Putinov krajnji cilj. Ako dobije Donbas, tada je tvrđava probijena i oni će zasigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine. A ako padne Ukrajina, u opasnosti će biti i druge regije. To smo već vidjeli u povijesti i iz povijesti bismo trebali učiti", kaže Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i Vas: "Mislite li da Vladimir Putin nakon Ukrajine želi napasti i druge europske zemlje?". Ovo su neki od odgovora:

"Ne, osim ako ga napadnu. Mislim da mu ipak nije u interesu", kaže Martina Holjevac.

"Da, govorio je da neće napasti Ukrajinu pa je nenadano napao. Njemu se ne smije ništa vjerovati!", misli Anka Strman.

"Vladimiru Putinu nije u interesu da napada ono što nije njegovo", misli Kruno Franjušić.

'Ima li on život?

"Objektivno, rat s Ukrajinom je Rusiju iscrpio daleko više od očekivanog. Nema Rusija više snage za dalje", piše Dragan Sapić.

"Ne kužim zašto se tom starcu toliko ratujte? Ima li on život, osim ratnoga, pohlepnog i zločinačkih života? Za koju godinu će biti pod zemljom. Ne mogu shvatiti takve umove!", kaže Zlatica Šandor.

"Napad na europske zemlje značio pakao za Rusiju i konačni pad Putina. To ne isključuje sofisticirane hakerske napade na europsku infrastrukturu", misli Željko Tvrdić.

"Bojim se da je i to moguće", vjeruje Goga Reinholc.

"Tko zna? Nadam se da ne. To Vam je tak kad Vas počnu prati traume iz djetinjstva pod stare dane i onda bi se igrali rata", piše Ines Kralj.

"Da je mislio već bi to napravio. Ovo je čista ekonomija i pranje love", kaže Antonija Gregor Fudurić.

"Jedino što znamo je da je vrag preuzeo kontrolu nad svim političarima svijeta", uvjerena je Ankica Čiš.