Tko su trenutno najpoznatiji otac i sin, monstrumi za koje zna cijeli svijet

Više od 1000 ljudi slavilo je židovski festival Hanuku na plaži u Bondi Beachu u nedjelju kada su dvije osobe počele pucati na njih.

U napadu je poginulo 15 ljudi u dobi od 10 do 87 godina, dok je 38 ozlijeđeno.

Policija Novog Južnog Walesa otkrila je da je jedan od napadača 24-godišnji Naveed Akram, dok je drugi identificiran kao njegov 50-godišnji otac Sajid Akram.

Što se zna o napadačima?

Sajid Akram stigao je u Australiju 1998. godine sa studentskom vizom, a tri godine kasnije prešao je na partnersku vizu, prije nego što je postao stalni stanovnik, prema riječima ministra unutarnjih poslova Tonyja Burkea, piše SkyNews. Dužnosnici nisu otkrili iz koje je zemlje migrirao. Imao je dozvolu za oružje otprilike deset godina i bio je član streljačkog kluba.

Mlađi osumnjičenik bio je državljanin rođen u Australiji koji je prvi put došao u središte pozornosti Australske sigurnosno-obavještajne organizacije (ASIO) u listopadu 2019. "Ispitivan je na temelju povezanosti s drugima i procijenjeno je da nema naznaka bilo kakve stalne prijetnje ili prijetnje da će se angažirati u nasilju", objavila je policija.

Nije stavljen na popis osoba pod nadzorom jer istraga nije otkrila dokaze da je planirao ili razmatrao bilo kakav čin antisemitskog nasilja. Ni otac ni sin nisu bili na radaru australske obavještajne službe ASIO-a od napada Hamasa 7. listopada.

'Nije vrijeme za odmazdu'

Policija Novog Južnog Walesa označila je napad kao teroristički incident, a protuterorističke snage provest će istragu. "Ovo nije vrijeme za odmazdu. Ovo je vrijeme da se policiji omogući da obavi svoju dužnost. Dakle, policija reagira kako bi osigurala sigurnost cijele zajednice", izvijestili su iz policije.

Premijer je masakr nazvao činom antisemitskog terorizma koji je pogodio srce nacije. U ponedjeljak je rekao da su napadači bili "dvoje zlih ljudi... vođeni ideologijom" čiji su postupci rezultat "ekstremne perverzije islama".

"Ovaj napad bio je osmišljen kako bi ciljao židovsku zajednicu u Sydneyu prvog dana Hanuke. Ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s obiteljima i pristašama uništeno je ovim užasnim, zlim napadom.", rekao je

U autu pronašli eksplozivne naprave

Policijski povjerenik Mal Lanyon rekao je da su policajci pretražili dva objekta u vezi s osumnjičenicima i pronašli da otac ima šest komada vatrenog oružja s dozvolom za to. Rekao je da su uvjereni da je to šest komada vatrenog oružja pronađenih na mjestu pucnjave.

Oca je na mjestu događaja ubila policija, dok je sin ranjen iz vatrenog oružja. Liječi se u bolnici. Premijer Anthony Albanese rekao je za ABC da je osumnjičenik u komi.

Također je rekao da se u njihovom automobilu nalazio niz improviziranih eksplozivnih naprava koje su namjeravali upotrijebiti kako bi "prouzročili daljnju štetu".

