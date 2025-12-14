Uznemirujuće! Procurila cijela snimka masakra, poznat identitet jednog napadača

Policija je opkolila kuću u jugozapadnom dijelu Sydneya, za koju vjeruju da pripada jednom od napadača s plaže Bondi. Naveed Akram jedan je od dvojice osumnjičenih za stravičan napad na Židove koji su na plaži slavili Hanuku, piše news.com.au.

Foto: X/screenshot

Napad je službeno proglašen terorističkim napadom.

Prema do sada poznatim informacijama u napadu je ubijeno najmanje 12 osoba, a ozlijeđeno je 29 osoba. U međuvremenu je procurila i cijela snimka napada. Na snimci koja traje 10 minuta, dvojica napadača pucaju po ljudima prije nego što su zaustavljeni. UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Na snimci koja je objavljena vidi se cijeli masakr i vrlo je kaotična. Policija je upucala napadača, a zatim pomislila da je jedan od prolaznika koji se u tom trenutku našao u blizini - jedan od počinitelja.

Policija trenutno provodi pretres Akramove kuće u Bonnyriggu, a ulica je blokirana. Ispred njegove kuće okupilo se mnoštvo ljudi, koji se, unatoč upozorenju policije, pokušavaju približiti kući.

Na ulicama u Bonnyriggu, koji se nalazi u srcu sydneyskog multikulturnog jugozapada, mogle su se čuti žestoke rasprave među skupinama mladih muškaraca koji su komentirali užasne događaje koji su se dogodili više od 50 kilometara dalje.

Australia Police Commissioner Mal Lanyon declared Bondi beach mass shooting "A terrorist attack"

At last! pic.twitter.com/RJtn8Ie8aC — Alone King (@KingReasonable) December 14, 2025

"Ovaj sramotni čin neće proći bez kazne", poručio je povjerenik policije Novog Južnog Walesa Mal Lanyon. Australski premijer Anthony Albanese na konferenciji za novinare napad je osudio kao "čin zlog antisemitizma i terorizma koji je pogodio srce nacije".

POGLEDAJTE VIDEO: