FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MJESTO HORORA /

Objavljena snimka još jednog heroja s plaže: 'Drugi su bježali, a on je trčao prema pucnjavi'

Objavljena snimka još jednog heroja s plaže: 'Drugi su bježali, a on je trčao prema pucnjavi'
×
Foto: X/screenshot/daily Mail

Odvjetnica navodi da je njezin klijent, koji se inače oženio Australkom i s njom ima djecu, čuo pucnjavu i potrčao prema mostu dok su drugi bježali

15.12.2025.
13:01
Erik Sečić
X/screenshot/daily Mail
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Društvenim mrežama širi se snimka "drugog heroja" s australske plaže Bondi koji se u nedjelju hrabro suprotstavio napadaču koji je pucao na ljude. 

Kako javlja Daily Mail, na snimci se vidi kako se muškarac šulja prema pješačkom mostu s kojeg je ubojica otvorio vatru na gomilu koja se okupila radi proslave Hanuke.

Prikrao se tada već ranjenom napadaču i onda nogom odgurnuo pušku.

Zatim je podignuo ruke u zrak i vikao policiji da ne puca na njega. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, čini se da su policajci zapucali upravo u njegovom smjeru, a na njega su nasrnuli i drugi ljudi koji su našli na mjestu horora jer su ga zamijenili za napadača.

Policajci su ubrzo shvatili što se događa te su ga spustili na tlo i spriječili druge da ga napadaju, a zatim su ga izvukli na sigurno.

Otkriveno tko je on 

Njegov identitet kasnije je potvrdila odvjetnica Alison Battison koja ga i zastupa. Navela je da je riječ o izbjeglici s Bliskog istoka koji u Australiji živi oko deset godina, ali i dalje ima tek privremenu vizu bez zajamčenog puta prema stalnom prebivalištu. 

Odvjetnica navodi da je njezin klijent, koji se inače oženio Australkom i s njom ima djecu, čuo pucnjavu i potrčao prema mostu dok su drugi bježali. "Izašao je iz taksija, čuo pucnjeve. Drugi ljudi su bježali, a on je potrčao prema zvuku pucnjave", rekla je odvjetnica.

Otac i sin ubili 15 ljudi 

Mediji su ga prozvali "drugim herojem" jer se ranije pojavila snimka Sirijca Ahmeda el Ahmeda, koji je s leđa prišao drugom napadaču i uspio mu iščupati oružje iz ruke. Sam Ahmed u sukobu je zadobio nekoliko prostrjelnih rana te je završio u bolnici na liječenju. 

Podsjetimo, krvavi antisemitistički napad u Sydneyju izveli su otac Sajid Akram (50) i sin Naveed Akram. Ubili su 15 ljudi, među njima i dijete, te ranili njih 42.

Policija i mediji izvijestili su da su policajci upucali oca koji se vodi kao 16. ubijeni dok je sin završio u bolnici te se nalazi u kritičnom stanju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?

AustralijaSydneyNapadPlaža
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MJESTO HORORA /
Objavljena snimka još jednog heroja s plaže: 'Drugi su bježali, a on je trčao prema pucnjavi'