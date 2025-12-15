Objavljena snimka još jednog heroja s plaže: 'Drugi su bježali, a on je trčao prema pucnjavi'

Društvenim mrežama širi se snimka "drugog heroja" s australske plaže Bondi koji se u nedjelju hrabro suprotstavio napadaču koji je pucao na ljude.

Kako javlja Daily Mail, na snimci se vidi kako se muškarac šulja prema pješačkom mostu s kojeg je ubojica otvorio vatru na gomilu koja se okupila radi proslave Hanuke.

Prikrao se tada već ranjenom napadaču i onda nogom odgurnuo pušku.

Moment hero confronts Bondi Beach gunman and kicks his rifle away before being shot at by police and set upon by bystanders who mistook him for one of the shooters

🔗 https://t.co/cN3JsMlSMM pic.twitter.com/ERHTOGw6kF — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Zatim je podignuo ruke u zrak i vikao policiji da ne puca na njega. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, čini se da su policajci zapucali upravo u njegovom smjeru, a na njega su nasrnuli i drugi ljudi koji su našli na mjestu horora jer su ga zamijenili za napadača.

Policajci su ubrzo shvatili što se događa te su ga spustili na tlo i spriječili druge da ga napadaju, a zatim su ga izvukli na sigurno.

Otkriveno tko je on

Njegov identitet kasnije je potvrdila odvjetnica Alison Battison koja ga i zastupa. Navela je da je riječ o izbjeglici s Bliskog istoka koji u Australiji živi oko deset godina, ali i dalje ima tek privremenu vizu bez zajamčenog puta prema stalnom prebivalištu.

Odvjetnica navodi da je njezin klijent, koji se inače oženio Australkom i s njom ima djecu, čuo pucnjavu i potrčao prema mostu dok su drugi bježali. "Izašao je iz taksija, čuo pucnjeve. Drugi ljudi su bježali, a on je potrčao prema zvuku pucnjave", rekla je odvjetnica.

Otac i sin ubili 15 ljudi

Mediji su ga prozvali "drugim herojem" jer se ranije pojavila snimka Sirijca Ahmeda el Ahmeda, koji je s leđa prišao drugom napadaču i uspio mu iščupati oružje iz ruke. Sam Ahmed u sukobu je zadobio nekoliko prostrjelnih rana te je završio u bolnici na liječenju.

Podsjetimo, krvavi antisemitistički napad u Sydneyju izveli su otac Sajid Akram (50) i sin Naveed Akram. Ubili su 15 ljudi, među njima i dijete, te ranili njih 42.

Policija i mediji izvijestili su da su policajci upucali oca koji se vodi kao 16. ubijeni dok je sin završio u bolnici te se nalazi u kritičnom stanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?