BIZARNOST DO BIZARNOSTI /

Terorist iz Sydneyja član je srpskog kluba: Trump podijelio tvit o njemu i Đokoviću

Terorist iz Sydneyja član je srpskog kluba: Trump podijelio tvit o njemu i Đokoviću
Foto: Profimedia/x

Jedan od tvitova oko ovog događaja spominje i Novaka Đokovića

15.12.2025.
11:52
Sportski.net
Profimedia/x
Cijeli svijet u nedjelju je potresla vijest o terorističkom napadu u Sydneyju na popularnoj plaži Bondi u kojem je stradalo 15 ljudi. Počinitelji su bili otac i sin 50-godišnji Sajid Akram i 24-godišnji Naveed Akram.

Jedan od tvitova oko ovog događaja spominje i Novaka Đokovića. Razlog je 2022. godina kada je Đokoviću odbijen ulazak u Australiju jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa. Đoković tada nije mogao nastupiti na Australian openu. X (nekada Twitter) se pita kako je moguće da su ekstremisti, točnije Naveed, mogli ući u Australiju, a Novak nije. 

Sve o Novaku Đokoviću čitajte na portalu Net.hr.

Tvit je podijelio i sin američkog predsjednika, Donald Trump Jr. uz riječi "Odličan tvit. Tako tužno. Tako točno." Australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke poručio je da je Sajid ušao u Australiju sa studentskom vizom 1998. godine, dok je Naveed rođen u Australiji 2001.

 

 

Još jedna bizarnost se veže uz Naveeda. Naime, srpski Blic otkrio je da je Naveed član lovačkog kluba kojeg drže Srbi pod nazivom "Zastava Hunting Association". U tom udruženju se okupljaju lovci porijeklom iz Srbije. Predsjednik kluba je za Blic potvrdio da je Naveed član, ali da nije dolazio više od pet godina i da ga se ne sjeća. 

Novak đokovićSydneyDonald Trump Jr.
Terorist iz Sydneyja član je srpskog kluba: Trump podijelio tvit o njemu i Đokoviću