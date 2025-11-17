FREEMAIL
'FOTKE SKORO PA ILEGALNE' /

Svi poludjeli za trećom ligom nakon što su otkrili da je ova mlada dama TV voditeljica

Svi poludjeli za trećom ligom nakon što su otkrili da je ova mlada dama TV voditeljica
Foto: Screenshot - Instagram Video

Elisa Carvelli postala je hit u Italiji. Ova novinarka i voditeljica prati Serie C, odnosno treću talijansku nogometnu ligu

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
17.11.2025.
16:10
Screenshot - Instagram Video
Talijanska treća liga dobila je neočekivani val novih pratitelja nakon što se proširila vijest o njezinoj glamuroznoj TV voditeljici Elisi Carvelli.

Na rubu sporta možete čitati na portalu Net.hr. 

Elisa Carvelli prikupila je velik broj pratitelja na Instagramu zahvaljujući svom radu na praćenju Serie C. Elisa na društvenim mrežama često pokazuje svoj posao. Objavljuje intervjue s igračima i stručnjacima trećeligaša AC Trento.

Nedavno je razgovarala sa skautom kluba Giorgiom Manicom, te braničem Riccardom Fiamozzijem. Elisa se prvenstveno fokusira na klub iz regije Trentino–Južni Tirol, a s gledateljima dijeli opsežne razgovore na službenom YouTube kanalu momčadi, piše poznati britanski tabloid The Sun. 

Zanosna plavuša intervjuira i poznatog alpskog skijaša Stefana Grossa. Na Instagramu sada ima više od 16 tisuća pratitelja, a obožavatelji redovito pohvaljuju njezin sadržaj.

Uz posao, Elisa objavljuje i trenutke iz privatnog života, uključujući velik broj fotografija u bikiniju. Upravo su njezine fotografije u bikiniju privukle i najveću pozornost.

The Sun, stoga, u svom naslovu teksta o Elisi Carvelli navodi jedan komentar pratitelja na društvenim mrežama Elise Carvelli u kojem stoji:

"Njezine fotografije trebaju biti ilegalne koliko su provokativne". 

Foto: Instagram

Ljetu i “sezoni bikinija” oprostila se objavom u kojoj je podijelila nekoliko fotografija u dvodijelnim kostimima, pozirajući pred kamerom. Fanovi su bili oduševljeni, zatrpavši komentare komplimentima. Jedan je napisao: “Ove fotke bi trebale biti ilegalne.”

Drugi je dodao: “Što da kažem, uvijek prelijepa.”

Treći je komentirao: “Stvarno prekrasna.”

Četvrti je napisao: “Serie C, imaš moju pažnju.” A još jedan je dodao: “Izgledaš fantastično.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisa je ostvarila i poslove kao model, pozirajući za Punto Camper — talijansku tvrtku koja proizvodi kampere.

Pojavila se i u promotivnom videu za brend Eminence Perfumes and Cosmetics.

