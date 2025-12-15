Za heroja iz Australije prikupljeno više od milijun dolara. 'Umrijet ću, ovo reci mojoj obitelji'

Sirijac Ahmed el Ahmed (43) koji je skočio na Sajida Akrama (50), napadača koji je u nedjelju na australskoj plaži Bondi otvorio vatru na ljude, svojem rođaku rekao je "da će umrijeti" samo nekoliko sekundi prije nego što je riskirao vlastiti život, javlja Daily Mail u ponedjeljak.

Herojski čin 43-godišnjaka, inače vlasnika voćarne i oca dvoje djece, zabilježila je snimka na kojoj se vidi kako s leđa prilazi napadaču koji iz puške puca na ljude. Ahmed ga je uhvatio rukama, bacio na pod i uspio mu iščupati oružje.

Njihov okršaj odvijao se pred očima Akramova 24-godišnjeg sina Naveeda, drugog napadača koji je sve gledao s obližnjeg mosta s pištoljem u ruci.

'Umrijet ću'

Sam Ahmed u sukobu je zadobio dvije prostrjelne rane u ramenu te je završio u bolnici. Njegov rođak Jozay Alkanj upravo je ispred te bolnice novinarima ispričao što mu je Ahmed rekao prije nego što je krenuo na napadača. "Umrijet ću, molim te posjeti moju obitelj i reci im da sam pao spašavajući živote ljudi", prisjeća se Alkanj Ahmedovih riječi.

Nakon što se zapanjujuća snimka proširila internetom, pokrenuta je GoFundMe kampanja s ciljem da se prikupe novčana sredstva za hrabrog Ahmeda, koji se i dalje nalazi pod nadzorom liječnika.

Dosad je kroz više od pet tisuća donacija prikupljeno gotovo milijun dolara, među njima i 100.000 koje je uplatio američki milijarder Bill Ackman.

Ubili 15 ljudi

Podsjetimo, otac i sin u nedjelju su počeli pucati na oko tisuću ljudi koji su se okupili na plažu u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke. U antisemitskom napadu ubili su 15 ljudi, među njima i dijete, te ranili njih 42.

Policija i mediji izvijestili su da su policajci upucali oca koji se vodi kao 16. ubijeni dok je sin završio u bolnici te se nalazi u kritičnom stanju.

"Bio je to čin čistog zla, antisemitizma i terorizma", kazao je premijer Anthony Albanese.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?