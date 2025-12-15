Ubojica iz Australije prije masakra nazvao mamu: 'Svi bi poželjeli takvog sina'

U Australiji je dan žalosti u ponedjeljak nakon antisemitskog napada u nedjelju u kojem su otac i sin otvorili vatru na oko tisuću okupljenih na plaži u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke, pri čemu su usmrtili 15 ljudi, uključujući i dijete, i ranili njih 42.

Na ovoj kultnoj plaži popularnoj među Australcima i turistima iz cijelog svijeta, osobne stvari još uvijek leže na krvavom pijesku, dvadesetak sati nakon 10-minutnog masakra koji je šokirao tu veliku zemlju u Oceaniji, kao i cijeli svijet.

Prema izvješćima, iza napada stoje Naveed (24) i Sajid (50) Akram. Prije masakra u kojem je poginulo ukupno 16 ljudi, uključujući i njegov otac kojeg je neutralizirala policija, mladić je navodno nazvao svoju majku Verneu, ali nije joj spomenuo ubojiti plan.

Ona je nakon napada za australske novine The Age kazala da su se njezin sin i suprug za vikend odvezli u Jervis Bay, udaljen oko 190 kilometara od mjesta gdje su kasnije počinili masakr.

Poziv majci

Sin joj je u nedjelju rekao: "Mama, upravo sam išao plivati i roniti. Sada ćemo jesti, a nakon toga ćemo biti kod kuće jer je jako vruće", prenosi Bild.

Brzo joj je postalo jasno da su to bile čiste laži. No, majka i dalje tvrdi da njezin sin ne posjeduje vatreno oružje.

U razgovoru za australske medije nije mogla identificirati sina s fotografije snimljene na mjestu zločina. Kaže da ne vjeruje da bi mogao biti umiješan u nasilne ili ekstremističke aktivnosti, već naprotiv tvrdi: "Svi bi željeli sina poput njega. On je dobar dečko".

Iako je imao puno prijatelja tijekom srednje škole, njegova majka kaže da nije osobito društven i da ne izlazi: "Ne pije i ne puši, ne ide na loša mjesta. Ide na posao, u teretanu, dolazi kući i to je to".

Međutim, priznaje da je njezin sin provodio puno vremena na internetu, te da je dva mjeseca nezaposlen nakon što je tvrtka u kojoj je radio bankrotirala.

U nedjelju navečer, dvojac je otvorio vatru na Židove koji su slavili u parku Archer na poznatoj plaži Bondi. Naveed je uhićen i prebačen u bolnicu gdje je u kritičnom, ali stabilnom stanju. Njegov otac je ubijen na licu mjesta u razmjeni vatre s policijom.

Na snimkama tijekom krvoprolića vidi se kako mladić više puta puca s pješačkog mosta.

Australija, kojoj je ovo prvi takav masakr od 1996., spustila je zastave na pola koplja po odluci premijera Anthonyja Albanesea, koji je predložio stroži zakon o kontroli oružja. Već u nedjelju osudio je "ciljani napad na australske Židove prvog dana Hanuke“, devetodnevnog židovskog festivala svjetla u prosincu. Izjavio je da je napad bio usmjeren na "sve Australce“.

Neke žrtve identificirane

Načelnik lokalne policije Mal Lanyon rekao je da je „otkrivena improvizirana eksplozivna napravu u automobilu povezanom s preminulim počiniteljem“, jednim od dvojice napadača, ocem, kojeg je ubila policija. Njegov sin, teško ranjen, bio je predmet istrage australske obavještajne službe iz 2019. zbog veza s džihadističkom skupinom Islamskom državom (IS), otkrila je australska javna televizija ABC.

Sajid je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, a njegov sin Naveed rođen je u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney.

Mnogi svjetski čelnici oštro su osudili napad u kojem je ubijeno 15 ljudi, od desetogodišnje djevojčice do 87-godišnje osobe. Poginuli su i 27-godišnji Francuz Dan Elkayam, 41-godišnji rabin rođen u Londonu Eli Schlanger i Alex Kleytman koji je preživio holokaust i rođen je u Ukrajini.

Najmanje 42 osobe su ozlijeđene.

Donald Trump osudio je napad kao "očito antisemitski".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da "Europa stoji uz Australiju i židovske zajednice diljem svijeta".

Niz manjih antisemitskih napada sije strah među australskim Židovima već više od dvije godine, a Canberra je optužila Teheran da stoji iza dva od njih i protjerala iranskog veleposlanika prije četiri mjeseca.

