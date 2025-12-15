Kako su otac i sin uspjeli izvesti napad? Vladimir izbjegao masakr: 'Gledao sam prijatelja kako umire'

Zdravstvo Novog Južnog Walesa objavilo je najnovije informacije o žrtvama pucnjave u Bondiju u Australiji koje primaju liječničku skrb.

U napadu je ubijeno 16 ljudi, uključujući i jedan od napadača, a ranjene su 42 osobe dok u nekoliko bolnica u Sydneyu zbog ozljeda zadržano 27 ranjenih osoba. Prema najnovijim informacijama, 15 pacijenata je u stabilnom stanju, 6 pacijenata je u kritičnom, ali stabilnom stanju, a 6 pacijenata je u kritičnom stanju, javlja Guardian.

'Očito je bilo propusta na svim područjima'

Bivši savezni rizničar Josh Frydenberg rekao je da je "očito bilo propusta na svim područjima" s obzirom na to da su obavještajne agencije prethodno procijenile napadača Naveeda Akrama (24) i smatrale da ne predstavlja stalni rizik. Pozvao je na "transparentnu i javnu istragu kako bi se razumjelo što je pošlo po zlu“: koja su upozorenja bila propuštena i zašto je Australija bila mjesto takve smrti i razaranja?

U tijeku je izvanredni sastanak nacionalnog kabineta. Premijer Anthony Albanese vrši pritisak za jačanje zakona o kontroli oružja nakon masakra.

"Mislim da je antisemitski teroristički incident u Bondiju potresao cijelu naciju, ne samo ljude u Sydneyu i Novom Južnom Walesu, već su posebno članovi židovske zajednice shrvani napadom na australski način života bez presedana. Današnji sastanak je posvećen osiguravanju usklađenosti država i teritorija, slanju poruke židovskim Australcima da se zajedno borimo protiv antisemitizma, slanju poruke svim Australcima da se borimo protiv terorizma i da ćemo učiniti sve što možemo, ako je potrebno prilagoditi zakone, kako bismo unijeli promjene. Jedan od prijedloga koji će danas biti na dnevnom redu jest da se preispitaju naši zakoni o oružju kako bismo osigurali da, ako postoje bilo kakva potrebna pooštravanja ili promjene, uspostavimo mehanizme", rekao je Albanese na virtualnom sastanku s čelnicima država i teritorija u ponedjeljak.

Detalji o ubojicama: Otac ubijen, sin u bolnici

Smrtonosni teroristički napad na plaži Bondi i herojski činovi prolaznika kao odgovor na njega bili su u ponedjeljak ujutro u središtu pozornosti na naslovnicama novina diljem svijeta.

Podsjetimo, Na plaži Bondi održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je više smrtnih slučajeva nakon pucnjave, a potvrđeno je da su napadači 50-godišnji Sajid Akram, i njegov 24-godišnji sin Naveed. Otac je ubijen na licu mjesta, dok je Akram u bolnici u kritičnom stanju. Policija je istaknula da ima "vrlo ograničene" informacije o mlađem muškarcu, za kojeg vlasti tvrde da je bio poznat australskoj obavještajnoj agenciji.

Poznato je da je riječ o studentu iz predgrađa Sydneya, za kojeg su australski mediji raniji navodili da je iz Pakistana. Prema njegovoj Facebook stranici, studirao je na sveučilištima u Sydneyu i u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad, gdje je opisan kao uzoran student. Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova vjerska ili politička uvjerenja. Za oca su naveli da je vlasnik voćarne, i da je za vrijeme napada u Australiji bio je turističkoj vizi. Na plaži Bondi pronađene su i dvije improvizovane eksplozivne naprave, koje napadači nisu stigli aktivirati.

Detalji o žrtvama

Identificirane su prve žrtve masakra, među kojima su desetogodišnja djevojčica, dvojica rabina, čovjek koji je preživio Holokaust, mladi Francuz i fotograf na zadatku. U pucnjavi je ubijen i bivši policajac Piter Miger koji je volontirao u ragbi klubu i bavio se fotografijom.

Vjeruje se da je fotografirao na plaži kada je došlo do pucnjave.

"Voljeni otac i suprug" Tibor Weitzen također je poginuo u stravičnom masakru dok je štitio svoju suprugu od pucnjave. Ona je preživjela napad, prenosi Daily Mail.

U napadu je poginuo Reuven Morrison, koji je radio kao pomoćnik u Bondijevoj sinagogi. Tijekom Hanuke upoznao je prijatelja Vladimira.

Uznemireni Vladimir kazao je da bi se i on našao na meti pucnjave da nije morao u tom trenutku potražiti parking. "

"Odlazio sam i pitao Reuvena kada bi trebali upaliti svjetla za Hanuku. Otišao sam i nakon 50 metara sam čuo pucnjeve. Okrenuo sam se i vidio že nu s djetetom kojoj sam rekao da legne. Možda me to i spasilo", ispričao je.

"Ljudi su trčali, a ja sam pogledao gore i vidio tipa kako puca s mosta iznad", posvjedočio je.

"Uslijedila je pucnjava, a onda je Reuven pogođen. Pokušavao je natjerati ljude da se maknu s puta, a onda možda razoružati strijelca na tlu. Išao je prema njemu kako bi se izborio s njim". Ali onda je upucan - bio sam tamo kad je umro", ispričao je.

Policija: 'Nije bilo naznaka da bi ijedan od njih planirao napad'

Policija je istaknula da nije bilo “nikakvih naznaka koje bi upućivale na to da je bilo koji od dvojice muškaraca planirao napad", ali i da je 50-godišnji muškarac 10 godina posjedovao dozvolu za nošenje vatrenog oružja te da je posjedovao šest komada vatrenog oružja - to oružje je, istaknuto je na konferenciji za medije, korišteno u napadu.

Tragediju u Australiji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump koji je izrazio je sućut svim obiteljima te napad u Sydneyju osudio kao "očiti antisemitski napad".

"To je strašna situacija koja se ondje događa. O Australiji smo mogli pročitati, kako je zapravo jedna vrlo hrabra osoba frontalno napala jednog od napadača i spasila mnoge živote. Riječ je o iznimno hrabrom čovjeku koji se trenutačno nalazi u bolnici, prilično teško je ranjen. Veliko poštovanje tom čovjeku zbog onoga što je učinio", poručio je Trump. O heroju koji se goloruk suočio s naoružanim napadačem više pročitajte OVDJE.

Detaljan izvještaj o masakru na plazi Bondi možete pročitati OVDJE.

