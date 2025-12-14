Hrabrog Ahmeda danas slavi cijeli svijet! U herojskom pothvatu je zadobio dva hica, trenutno na operaciji

U terorističkom napadu koji se dogodio danas na plaži Bondi u Sydneyju poginulo je 12 osoba. Ahmed al Ahmed (43) odigrao je ključnu ulogu u zaustavljanju jednog od napadača, piše news.com.au.

Ahmed, lokalni poduzetnik i vlasnik voćarnice, uspio je zaustaviti jednog od napadača i razoružati ga. Potom je uperio pušku u napadača koji je pao na pod. Međutim, pustio ga je da se udalji, te odložio pušku uz stablo. Ostao je na mjestu događaja do dolaska policije.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Prema izvješćima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkirališta. Na snimci koja se širi društvenim mrežama, sklonio se iza vozila, a zatim, u jednom trenutku, prilazi napadaču s leđa i ulazi u kratki fizički sukob.

Ahmed je tijekom intervencije ranjen dvama hicima te je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć i najavljena operacija. Članovi njegove obitelji potvrdili su da je bio svjestan i komunikativan nakon događaja.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

Here is the video of him saving lives 🫡

Spread it as much as you can!! pic.twitter.com/nB2N5sySyN — Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 14, 2025

U međuvremenu, drugi je napadač u blizini plaže razmjenjivao vatru s policijom. Jedan od napadača na kraju je usmrćen, dok je drugi, teško ozlijeđen, priveden i hospitaliziran. Prema službenim podacima policije Novog Južnog Walesa, u napadu je poginulo 12 osoba, uključujući jednog napadača, dok je 29 ljudi ozlijeđeno.

Netanyahu: 'Vidjeli smo vrhunac židovskog herojstva'

Samo nekoliko sati nakon napada u Sydneyju oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Podsjetio je da je u kolovozu poslao pismo australskom premijeru Anthonyju Albaneseu, u kojem optužuje Canberru da "dolijeva ulje na tu antisemitsku vatru", piše The Times Of Israel.

Netanyahu tvrdi da Albaneseova politika, uključujući i priznavanje palestinske države, potiče "mržnju prema Židovima koja sada vreba ulicama. Antiseminizam je rak. Širi se kad čelnici šute. Morate slabost zamijeniti djelovanjem."

"Vidjeli smo dubinu zla. Također, vidjeli smo vrhunac židovskog herojstva", rekao je Netanyahu, koji kaže da je Ahmed al Ahmed Židov.

"Nalazimo se u bitci protiv globalnog antisemitizma i jedini način borbe protiv toga je njegovo javno osuđivanje i borba protiv njega", nastavio je Netanyahu. "Nema drugog puta. To je ono što radimo u Izraelu. IDF i naše sigurnosne snage, s našom vladom i našim narodom, nastavit ćemo to činiti", zaključio je.

Obitelj ga može vidjeti nakon operacije

Mustafa, rođak australskog heroja, pričao je s medijima o hrabrom podvigu Ahmeda. Potvrdio je da je Ahmed primio dva hica od strane drugog napadača te da mu je pružena liječnička pomoć. Trenutno je na operaciji, no njegova obitelj će biti u mogućnosti vidjeti ga nakon.

Mustafa ističe kako Ahmed nema nikakvo iskustvo s oružjima te da je reagirao instinktivno kada je vidio naoružanog muškarca koji je pucao u druge.

Australski mediji su suglasni da je Ahmed heroj i da je svojim hrabrim činom zasigurno spasio mnoge živote.

Sve najnovije informacije čitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?