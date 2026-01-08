Najzgodnija tenisačica na svijetu priznala problem koji muči vrh tenisa: 'Igračice pucaju'

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka izjavila je da će ove godine ponovno preskočiti neke turnire umjesto da riskira svoje zdravlje tijekom prenatrpane sezone, iako zna da će je zbog toga WTA vjerojatno kazniti.

Vrhunske igračice su obvezne natjecati se na sva četiri Grand Slama, 10 WTA 1000 turnira i šest WTA 500 turnira prema WTA pravilima, a kazna za propuštanje istih kreće se od oduzimanja bodova na rang listi do novčanih kazni.

U 2025. godini Sabalenka je nastupila na samo tri WTA 500 turnira - Brisbaneu, Stuttgartu i Berlinu - zbog čega su joj oduzeti bodovi na rang isti što ju je učinilo jednom od brojnih visoko rangiranih igračica, uključujući drugu tenisačicu svijeta Igu Światek, kojima su oduzeti bodovi na rang listi.

Na pitanje hoće li promijeniti svoje planove za 2026., četverostruka Grand Slam prvakinja novinarima je rekla: „Sezona je definitivno luda, a to nije dobro za sve nas, jer vidite toliko igračica kako se ozljeđuju..."

"Pravila su prilično nezgodna s obveznim događajima, ali i dalje preskačem nekoliko događaja kako bih zaštitila svoje tijelo jer sam se prošle sezone jako mučila“, rekla je Bjeloruskinja nakon što je pobijedila Soranu Cirsteu na Brisbane Internationalu.

"Iako su rezultati bili doista dosljedni, na nekim turnirima na kojima sam igrala bila sam potpuno bolesna ili sam bila jako iscrpljena od pretjeranog igranja. Ove sezone pokušat ćemo to malo bolje organizirati, iako će me do kraja sezone kazniti", dodala je.

