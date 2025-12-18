Tragedija izbjegnuta za dlaku: Poznati košarkaš s obitelji ostao zatočen u garažnom liftu

U beogradskoj općini Vračar u srijedu poslijepodne dogodio se ozbiljan incident koji je, srećom, završio bez težih posljedica. U garaži stambene zgrade u Ulici Sazonova došlo je do kvara teretnog lifta za vozila, pri čemu je automobil marke Audi djelomično propao i ostao zaglavljen između etaža.

Prema informacijama beogradskih medija, vozilo je u trenutku nesreće izlazilo iz garažnog lifta kada je došlo do iznenadnog propadanja mehanizma. Prednji dio automobila ostao je priklješten, dok se kabina lifta zaustavila u nestabilnom položaju.

Kako javlja Blic.rs u automobilu su se nalazile četiri osobe, dvoje odraslih i dvoje djece. Neslužbeno se doznaje da je riječ o vozilu koje je registrirano na ime bivšeg košarkaša Crvene zvezde Milka Bjelice (41), nekadašnjeg reprezentativca i dugogodišnjeg profesionalca s bogatom međunarodnom karijerom.

Na mjesto događaja brzo su stigli vatrogasci-spasioci i ekipe Hitne pomoći. Prema prvim informacijama, svi su izvučeni na siguran način, a liječnički pregledi na licu mjesta pokazali su da nema težih ozljeda.

U trenutku dolaska službi sve su osobe već bile izvan automobila, unutar kabine lifta, što je dodatno olakšalo evakuaciju. Iako je situacija bila izrazito rizična, zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi izbjegnuta je tragedija.

Milko Bjelica rođen je 1984. godine u Beogradu, a prve košarkaške korake napravio je upravo u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao od 2001. do 2006. godine. Nakon toga karijeru je nastavio u inozemstvu, igrajući u Njemačkoj za Braunschweig i Köln, a potom i za brojne europske velikane.

Bio je član Lijetuvos Ritasa, Baskonije, Anadolu Efesa i Darüşşafake, a u Crvenu zvezdu vratio se 2016. godine, gdje je proveo još dvije sezone. U kasnijoj fazi karijere nosio je dresove klubova iz Španjolske, Crne Gore i niza azijskih zemalja, uključujući Japan, Katar, Saudijsku Arabiju i Tajvan.

Uzrok kvara garažnog lifta zasad nije poznat, a očekuje se da će nadležne službe provesti tehnički pregled kako bi se utvrdilo što je dovelo do propadanja mehanizma. Stanari zgrade ostali su potreseni događajem koji je, prema svemu sudeći, mogao imati daleko ozbiljnije posljedice.

Ovaj incident još jednom je upozorio na važnost redovitog održavanja tehničkih sustava u stambenim zgradama, posebno onih koji svakodnevno služe velikom broju ljudi.

