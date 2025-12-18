Tragedija u automobilističkom svijetu: U avionskoj nesreći preminula legenda sporta

Teška zrakoplovna nesreća obilježila je četvrtak u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini. Poslovni zrakoplov s šest osoba srušio se prilikom slijetanja u regionalnoj zračnoj luci Statesville, nedaleko od Charlottea, izazvavši veliki požar i prema prvim službenim informacijama, više smrtnih slučajeva.

Prema podacima američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), riječ je o avionu tipa Cessna C550, koji se nakon kratkog leta vratio na polazišni aerodrom i pokušao ponovno sletjeti nešto poslije 10 sati po lokalnom vremenu. Slijetanje je završilo kobno.

Šerif okruga Iredell Darren Campbell potvrdio je da ima poginulih, dok točan broj žrtava zasad nije službeno objavljen. Istražitelji Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) i FAA-e odmah su započeli istragu okolnosti nesreće.

U trenutku pada aviona, u neposrednoj blizini piste nalazili su se i igrači golfa na obližnjem terenu Lakewood Golf Club. Neki od njih, vidjevši letjelicu kako neuobičajeno nisko nadlijeće teren, instinktivno su se bacili na tlo.

„Vidjeli smo da je prenisko i odmah smo shvatili da nešto nije u redu. Nekoliko sekundi kasnije čuo se snažan udar“, ispričao je jedan od svjedoka za AP. Dijelovi zrakoplova razasuti su po devetoj rupi golf-igrališta.

Meteorološki izvori navode da je u trenutku nesreće bilo slabe kiše i niske naoblake, no zasad nema potvrde da su vremenski uvjeti presudno utjecali na pad.

Posebnu težinu tragediji daje činjenica da je zrakoplov bio registriran na tvrtku povezanu s Gregom Biffleom, umirovljenim američkim vozačem i jednom od prepoznatljivih figura NASCAR-a. Prema informacijama koje su se pojavile u američkim medijima, među putnicima su bili članovi njegove obitelji.

Biffle je tijekom karijere ostavio dubok trag u američkom automobilizmu. Osvojio je NASCAR Truck Series naslov 2000. godine i Busch Series 2002., a s ukupno 19 pobjeda u najvišoj NASCAR kategoriji uvršten je među 75 najvećih vozača u povijesti tog sporta.

Nesreća se dogodila svega nekoliko dana uoči njegova rođendana, što je dodatno potreslo sportsku javnost u SAD-u.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Istražitelji će analizirati tehničko stanje zrakoplova, komunikaciju s kontrolom leta te vremenske uvjete u trenutku slijetanja. Očekuje se da će preliminarni nalazi biti objavljeni u narednim danima.

