Avion se srušio na aerodromu, guta ga plamen! Policija: Ima poginulih

Potvrđeno je da ima poginulih u nesreći privatnog zrakoplova Cessna Citation II koji se srušio i zapalio na pisti zračne luke u američkog Statesvilleu u Sjevernoj Karolini. Nesreća se dogodila oko deset sati ujutro po lokalnom vremenu u četvrtak, a lokalni šerif potvrdio je da ima žrtava.

Prema izvješćima medija, u nesreći je sudjelovao dvomotorni zrakoplov korišten za poslovna i privatna putovanja koji se srušio brzo nakon polijetanja.

Nije poznat točan broj putnika u zrakoplovu u trenutku nesreće, kao ni broj žrtava. Ovisno i konfiguraciji, u mlažnjaku ima mjesta za dva člana posade i do deset putnika, prenosi Bild.

Ne zna se tko je bio u avionu

Još uvijek traje akcija spašavanja i gašenje požara.

Svjedok nesreće izjavio je da je vidio zrakoplov kako se približava pisti i leti jako nisko. Na snimkama s društvenih mreža vidi se plamen koji guta letjelicu i gusti, crni dim koji suklja na mjestu nesreće.

"Cessna C550 srušila se prilikom slijetanja u regionalni aerodrom Statesville u Sjevernoj Karolini oko 10:20 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Federalna uprava za zrakoplovstvo i Nacionalni odbor za sigurnost prometa provest će istragu. NTSB će voditi istragu i pružiti sve ažurirane informacije“, rekla je za CNN Federalna uprava za zrakoplovstvo.

Prema javnim podacima, do kojih je došla podružnica ABC-a, zrakoplov je u vlasništvu vozača NASCAR-a Grega Bifflea. Dužnosnici još nisu potvrdili tko je bio u zrakoplovu u trenutku nesreće.

