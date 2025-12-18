FREEMAIL
STRUČNA PREPORUKA /

Znate li gdje se smiju bacati računi iz trgovina? Dozvoljeno je samo jedno mjesto, bez iznimke

Znate li gdje se smiju bacati računi iz trgovina? Dozvoljeno je samo jedno mjesto, bez iznimke
Foto: Dusko Marusic/pixsell

Računi iz trgovina ne smiju se bacati u papir zbog kemijskog premaza na papiru

18.12.2025.
20:45
Magazin.hr
Dusko Marusic/pixsell
Mnogi ljudi nisu sigurni gdje pravilno baciti račune iz trgovina. Iako se često misli da pripadaju starom papiru, njemačka Savezna agencija za okoliš (UBA) jasno ističe da se računi ne smiju bacati u papir, uključujući i novije plave verzije.

Zašto računi ne idu u papir

Računi su tiskani na posebnom termalnom papiru s kemijskim premazom koji otežava recikliranje i smanjuje kvalitetu recikliranog papira. Stručnjaci iz europske organizacije INGEDE upozoravaju da boje i kemikalije iz računa mogu završiti u krajnjim proizvodima, poput toaletnog papira, a zatim ponovno u okolišu. Ovo pravilo vrijedi i za račune bez bisfenola A.

Jasna preporuka stručnjaka

Svi računi – bez iznimke – trebaju se bacati u miješani otpad. Slična pravila vrijede i za kuhinjski papir, koji također ne smije ići u papirnati otpad zbog sličnog kemijskog sastava.

Digitalni računi kao ekološko rješenje

Sve više trgovina nudi digitalne račune putem e-maila ili aplikacija. Takve potvrde štede papir, ekološki su prihvatljivije i uklanjaju dilemu oko odlaganja. Digitalni računi mogu se jednostavno pohraniti i po potrebi ispisati.

POGLEDAJTE VIDEO:Splićaninu u stanu pronađeno gotovo 11 tisuća komada pirotehnike: 'Zasigurno bi bila dalje distribuirana'

RačuniSmeće
