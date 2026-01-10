Poznata kuharica savjetuje: Ovako pripremljene pečene kobasice oduševit će cijelu obitelj

Potraga za praktičnim i nutritivno bogatim obiteljskim obrokom često vodi prema jelima koja kombiniraju jednostavnu pripremu s bogatstvom okusa. Jedan od takvih recepata, koji se ističe svojom efikasnošću i popularnošću, potječe od renomirane britanske kulinarske autorice Mary Berry.

Njezino jelo od kobasica pečenih s povrćem u jednoj posudi, poznato kao "Sausage Traybake", predstavlja primjer kako se uz minimalan napor može pripremiti cjelovit obrok. Autorica recepta navodi kako ovo jelo ima potencijal postati redoviti dio obiteljskog jelovnika, a njegova popularnost svjedoči o statusu modernog klasika, prikladnog za različite prigode, piše Express.

Foto: Shutterstock

Ključ je u jednostavnosti i kvaliteti namirnica

Koncept pripreme cjelokupnog obroka u jednoj posudi značajno pojednostavljuje proces kuhanja i smanjuje količinu posuđa. Osnovni princip je zajedničko pečenje pažljivo odabranih sastojaka, što omogućuje prožimanje okusa bez potrebe za stalnim nadzorom.

Za pripremu je dovoljna jedna veća posuda za pečenje. Mary Berry ističe kako je ključ uspjeha u odabiru kvalitetnih kobasica s visokim udjelom mesa. Preporučuje vrste s dodacima poput poriluka i kadulje, no navodi kako su jednako dobar odabir i klasične svinjske kobasice, čiji sokovi tijekom pečenja obogaćuju okus povrća.

Foto: Shutterstock

Recept za pečene kobasice s povrćem

Za pripremu ovog obroka, predviđenog za četiri do šest osoba, osnova su kvalitetne svinjske kobasice, krumpir i povrće, što rezultira cjelovitim i nutritivno uravnoteženim obrokom.

Sastojci:

12 kvalitetnih svinjskih kobasica

500 g mladog krumpira, prepolovljenog

2 veća crvena luka, narezana na deblje kriške

2 crvene ili žute paprike, očišćene od sjemenki i narezane na veće komade

2 nasjeckana režnja češnjaka

1 žlica nasjeckanog svježeg timijana (ili sušenog)

2-3 žlice maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni crni papar

200 ml bijelog vina (za bogatiji umak)

Postupak:

Pećnicu prethodno zagrijte na 220 stupnjeva Celzija (ili 200 stupnjeva Celzija ako se koristi ventilator). Sve sastojke, osim bijelog vina, pomiješajte u velikoj zdjeli ili, radi praktičnosti, u vrećici za zamrzavanje. Miješanjem osigurajte da ulje i začini ravnomjerno oblože povrće i kobasice. Pripremljenu smjesu prebacite u veliku posudu za pečenje i ravnomjerno rasporedite u jednom sloju. Važno je da povrće ne prekriva kobasice u potpunosti, kako bi se one mogle ravnomjerno ispeći. Jelo pecite 30 do 35 minuta. Nakon tog vremena, izvadite posudu iz pećnice, okrenite kobasice, a povrće promiješajte. Dodajte bijelo vino i sve vratite u pećnicu na dodatnih 20 minuta, dok kobasice ne poprime zlatno-smeđu boju, a krumpir ne bude u potpunosti termički obrađen i hrskave teksture.

Jelo se poslužuje toplo, neposredno nakon pečenja. Po želji se može servirati uz senf. Osim uštede vremena i jednostavnosti, prednost ovog jela je i njegova prilagodljivost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra