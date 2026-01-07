Ove zimske juhe čine čuda: Nisu samo hranjive, već pružaju osjećaj ugode i topline

Tijekom zimskog razdoblja, kada niske temperature i kraći dani utječu na svakodnevni život, topli obroci postaju važan dio prehrane.

Među njima se posebno ističu juhe, koje nude više od same okrijepe. One su nutritivno bogati obroci koji hidratiziraju organizam, osiguravaju unos ključnih nutrijenata poput vitamina i vlakana te time doprinose jačanju imuniteta u vrijeme kada je najizloženiji izazovima, piše Ancient Nutrition.

Tradicionalne zimske juhe

Tradicionalne zimske juhe odavno su duboko ukorijenjene u gastronomskoj tradiciji i predstavljaju temelj zimske kuhinje. Među najpopularnijima su goveđa ili pileća juha s rezancima, koja se smatra ne samo hranjivim obrokom, već i tradicionalnim sredstvom za okrjepu organizma, osobito tijekom prehlada. Njena kvaliteta proizlazi iz dugotrajnog i polaganog kuhanja, koje osigurava bogatstvo okusa temeljca.

Tu je i krem juha od bundeve, pripremljena od butternut ili hokaido bundeve, obogaćena začinima poput muškatnog oraščića i đumbira, koja je neizostavan dio zimskog jelovnika.

Juha od krumpira i poriluka cijenjena je zbog svoje guste, kremaste teksture koja pruža dugotrajan osjećaj sitosti, dok minestrone, bogata talijanska juha koja kombinira povrće, mahunarke i tjesteninu, predstavlja cjelovit i nutritivno bogat obrok.

Recepti za klasične zimske juhe

Kako biste i sami unijeli toplinu u svoj dom, donosimo dva jednostavna recepta za popularne zimske juhe.

Domaća goveđa juha s rezancima

Ovaj recept temelj je tradicionalne kuhinje i jamči okus koji vraća u djetinjstvo.

Sastojci:

500 g goveđeg mesa s kosti (npr. koljenica, rebra)

2 veće mrkve

1 korijen peršina

1 manji korijen celera

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

Nekoliko zrna papra

1 lovorov list

Sol po ukusu

Svježe sjeckani peršin za posluživanje

Tjestenina za juhu (rezanci)

Postupak:

Luk prerežite na pola i prepecite ga na suhoj tavi dok ne potamni. U veliki lonac stavite meso, očišćeno korjenasto povrće u komadu, prepečeni luk, češnjak, papar u zrnu i lovorov list. Prelijte s otprilike 2,5 litre hladne vode. Zagrijavajte do vrenja, a zatim smanjite vatru na najmanje i uklonite pjenu koja se stvara na površini. Juhu kuhajte polako i poklopljeno najmanje dva do tri sata. Što se duže kuha, temeljac će biti bogatiji. Kuhanu juhu procijedite. Meso odvojite od kostiju i narežite na komadiće, a mrkvu i drugo povrće narežite na kockice. Procijeđenu juhu vratite na vatru, dodajte meso i povrće te posolite po ukusu. Rezance skuhajte zasebno prema uputama na pakiranju ili izravno u juhi pred kraj. Poslužite toplo, posuto svježim peršinom.

Krem juha od bundeve

Gusta, aromatična i hranjiva, ova juha idealan je obrok za hladan dan.

Sastojci:

1 kg hokaido ili butternut bundeve

1 veća glavica luka

2 češnja češnjaka

1 krumpir (za gustoću)

1 l povrtnog temeljca

200 ml vrhnja za kuhanje (ili kokosovog mlijeka)

2 žlice maslinovog ulja

Sol, svježe mljeveni papar

Prstohvat muškatnog oraščića

Malo svježeg đumbira (po želji)

Sjemenke bundeve za dekoraciju

Postupak:

Bundevu i krumpir ogulite i narežite na kockice. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U loncu na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i naribani đumbir te pirjajte još minutu. Dodajte kockice bundeve i krumpira, posolite i popaprite. Kratko promiješajte. Ulijte temeljac tako da prekrije povrće i kuhajte na srednje jakoj vatri dok povrće potpuno ne omekša (oko 20 minuta). Juhu usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku kremastu teksturu. Vratite juhu na laganu vatru, dodajte vrhnje za kuhanje i muškatni oraščić. Promiješajte i zagrijte, ali pazite da ne proključa. Poslužite toplo, ukrašeno preprženim sjemenkama bundeve i po želji s nekoliko kapi bučinog ulja.

Ključni elementi za pripremu savršene juhe

Kvaliteta svake juhe ovisi o nekoliko temeljnih načela pripreme. Polazišna točka je kvalitetan temeljac – povrtni, pileći ili goveđi – koji čini osnovu okusa.

Slojevitost okusa postiže se postupnim dodavanjem i pirjanjem aromatičnog povrća poput luka, češnjaka, celera i mrkve. Pravilan odabir i doziranje začina od presudne je važnosti. Za postizanje izraženijeg "umami" okusa, preporučuje se dodavanje kore parmezana tijekom kuhanja.

Završni detalji, poput svježeg začinskog bilja, kvalitetnog maslinovog ulja ili hrskavih krutona, dodatno obogaćuju teksturu i aromu jela.

