Oglasili se iz škole u kojoj je nožem napadnuta učenica: 'Razgovarat ćemo o svemu na nastavi'

Učenica srednje škole u Murskoj Soboti je dobro i oporavlja se kod kuće, potvrdila je za 24ur ravnateljica škole. Učenik koji se dovodi u sumnju za napad nožem, trenutačno je u policijskom pritvoru.

U ponedjeljak će učenici nastaviti s nastavom, no ona će biti djelomično prilagođena. Prvi sati nastave, kako je rekla ravnateljica za 24ur, bit će namijenjeni razgovoru s učenicima, a po potrebi će im biti osigurana i dodatna psihološka pomoć.

Kako smo ranije izvijestili, jedan učenik je u petak prijepodne nožem napao prolaznike i ozlijedio učenicu koja je zadobila lakše tjelesne ozljede. Ozljede je zadobila na leđima i licu.

U vrijeme incidenta učenici su bili zaključani u učionicama i čekali daljnje upute. "Policija je odmah reagirala i uhitila napadača u blizini škole. Učenike smo potom prvim autobusima poslali kućama. Nastavu nakon 11 sati više nismo održavali", izjavila je jučer ravnateljica.

'Krikovi kao iz horor filma'

Nakon napada nožem u jednoj od srednjih škola u Murskoj Soboti, 24ur je razgovarao s učenicom koja je svjedočila događaju. Kako im je ispričala, nalazili su se na nastavi kada su iznenada čuli glasno vrištanje u hodniku. Prema riječima učenice, čiji identitet neće otkriti, iz školskog hodnika odjekivali su "krikovi kao iz horor-filma".

Profesorica je izašla u hodnik kako bi provjerila što se događa te je na podu ugledala ozlijeđenu učenicu. Učenik prvog razreda porezao ju je po licu i leđima.

Učenici su se potom zaključali u učionicu i čekali pomoć. Kada je policija stigla u školu, mogli su je napustiti. Kako je učenica još dodala, zbog događaja su bili izrazito uplašeni i potreseni.

