Učenica progovorila o napadu u školi: 'Odjekivali su krikovi kao iz horor-filma'

Nakon napada nožem u jednoj od srednjih škola u Murskoj Soboti, 24ur.com je razgovarao s učenicom koja je svjedočila događaju. Kako im je ispričala, nalazili su se na nastavi kada su iznenada čuli glasno vrištanje u hodniku. Prema riječima učenice, čiji identitet neće otkriti, iz školskog hodnika odjekivali su "krikovi kao iz horor-filma".

Profesorica je izašla u hodnik kako bi provjerila što se događa te je na podu ugledala ozlijeđenu učenicu. Učenik prvog razreda porezao ju je po licu i leđima.

Učenici su se potom zaključali u učionicu i čekali pomoć. Kada je policija stigla u školu, mogli su je napustiti. Kako je učenica još dodala, zbog događaja su bili izrazito uplašeni i potreseni. U školi je u tijeku kriminalistička istraga, a svi učenici poslani su kućama.

Napad u školi

Podsjetimo, policijska uprava Murska Sobota potvrdila je da je prijepodne intervenirala u jednoj od srednjih škola, gdje je učenik nožem napao i ozlijedio učenicu. Prema prvim informacijama, djevojka je lakše ozlijeđena, kako je ranije izvjestio 24ur.

Osumnjičenog je policija uhitila u blizini škole nešto prije 10 sati.

