Baby Lasagna progovorio o vjeri, blagdanskim običajima i nagloj eksploziji popularnosti

Baby Lasagna (30), istarski glazbenik i jedan od trenutno najzapaženijih izvođača domaće glazbene scene, uoči novogodišnjeg nastupa u Splitu otvoreno je progovorio o vjeri, slavi i putu koji ga je doveo do uspjeha. Iako se mnogima čini da je uspjeh došao preko noći, iza njega stoje više od dva desetljeća rada, discipline i upornosti.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju priznao je da se vjeri ozbiljnije okrenuo tek nakon što je, kako kaže, iscrpio sve „svjetovne opcije“ i shvatio da ga ne ispunjavaju. Dodao je da je još od malena osjećao gdje mu je mjesto, ali da je morao proći vlastiti put kako bi to doista razumio.

Blagdani uz obitelj

Unatoč rastućoj popularnosti i brojnim obvezama, blagdane i dalje provodi u krugu obitelji i najbližih, a tako će biti i ove godine. Ističe da mu upravo obitelj pomaže da ostane prizeman u trenucima kada pažnja javnosti naglo poraste.

Koncert s glazbenom legendom

Baby Lasagna uskoro nastupa u Splitu zajedno sa Željkom Bebekom (80), legendarnim hrvatskim pjevačem i bivšim frontmenom Bijelog dugmeta. Istaknuo je kako mu je posebno zadovoljstvo ponovno dijeliti pozornicu s glazbenikom čiji je veliki obožavatelj te da se tom koncertu iznimno raduje.

Nesuđeni copywriter

Zanimljivo je da je neposredno prije nastupa na Dori ozbiljno razmišljao o promjeni karijere. Nakon 20 godina bavljenja glazbom počeo je prihvaćati mogućnost da se poslovni uspjeh možda neće dogoditi te se prijavio za posao copywritera u jednoj turističkoj tvrtki. Kako kaže, činilo se da će posao dobiti, no tada se sve iznenada promijenilo.

Slava bez gubitka ravnoteže

Nagla eksplozija interesa dogodila se vrlo brzo, no Baby Lasagna naglašava da ga karakter drži čvrsto na zemlji. Priznao je da i sam ponekad „poleti“, ali smatra da na vrijeme prepozna oholost i zna kada se treba zaustaviti.

