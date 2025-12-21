FREEMAIL
OPET ON /

Ivan Perišić još jednom zabio. Donio pobjedu svom PSV-u

Ivan Perišić još jednom zabio. Donio pobjedu svom PSV-u
Foto: Kevin Senders/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia

Domaćin je poveo u 31. minuti. PSV je izjednačio u 52. minuti preko Ricarda Pepija, da bi Perišić golom u 76. minuti doveo goste iz Eindhovena do prednosti

21.12.2025.
15:26
Hina
Kevin Senders/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia
U susretu 17. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je na gostovanju nakon preokreta pobijedio Utrecht sa 2-1, a drugi gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Domaćin je poveo u 31. minuti golom Mikea van der Hoorna i do konca prvog dijela sačuvao je prednost. PSV je izjednačio u 52. minuti preko Ricarda Pepija, da bi Perišić golom u 76. minuti doveo goste iz Eindhovena do prednosti. Joey Veerman je ubacio iz kornera, a Perišić glavom zabio za 2-1. Bio je to njegov drugi gol sezone u prvenstvu, a četvrti ukupno u svim natjecanjima. Dodao je i sedam asistencija.

PSV vodi na ljestvici sa 46 bodova, Feyenoord je drugi sa 34 boda i susretom manje, dok je treći Ajax sa 30 bodova. Utrecht je osmi sa 23 boda.

Ivan Perišić još jednom zabio. Donio pobjedu svom PSV-u