Ivan Perišić još jednom zabio. Donio pobjedu svom PSV-u

U susretu 17. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je na gostovanju nakon preokreta pobijedio Utrecht sa 2-1, a drugi gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Domaćin je poveo u 31. minuti golom Mikea van der Hoorna i do konca prvog dijela sačuvao je prednost. PSV je izjednačio u 52. minuti preko Ricarda Pepija, da bi Perišić golom u 76. minuti doveo goste iz Eindhovena do prednosti. Joey Veerman je ubacio iz kornera, a Perišić glavom zabio za 2-1. Bio je to njegov drugi gol sezone u prvenstvu, a četvrti ukupno u svim natjecanjima. Dodao je i sedam asistencija.

PSV vodi na ljestvici sa 46 bodova, Feyenoord je drugi sa 34 boda i susretom manje, dok je treći Ajax sa 30 bodova. Utrecht je osmi sa 23 boda.

