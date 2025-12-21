Kao da je stiglo proljeće: Zadranke u minjacima i visokim čizmama preuzele špicu

Još nas tek desetak dana dijeli do kraja godine, a prosinački vikend u Zadru pokazao je svoje najljepše lice. Sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme pretvorilo je gradsku špicu u omiljeno mjesto za đir, kavu i pokazivanje modnih kombinacija.

Posebnu pažnju prolaznika privukao je defile čak 200 mažoretkinja, koji je unio dodatnu dozu veselja i ritma u gradsko središte, no pogledima su ovog puta ipak najviše vladale dame. Zadranke su iskoristile blage temperature i prošetale u minjacima, često kombiniranima s visokim čizmama, pokazujući da zima još uvijek može pričekati.

Iako su kaputi i neutralne boje poput sive, bež i crne i dalje bili najčešći izbor, mnoge su se odlučile za odvažnije modne iskorake – kratke suknje, visoke čizme i upečatljive detalje koji su špici dali pravi urbani i pomalo proljetni štih.

Galeriju zadarske špice donosi ezadar.net.hr