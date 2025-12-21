Životinje gorjele u buktinji, 200 kvadrata spaljeno do temelja: 'Pucalo je kao bomba'

Stravičan požar buknuo je u subotu poslijepodne na OPG-u u Ivanom Selu.

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska navela je da je dojava stigla u 18.37 sati te da je požar većih razmjera zahvatio zgradu za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila.

RTL Danas doznaje da su u buktinji izgorjele dvije ovce, dva traktora, neregistrirani auto i više od tisuću bala sjena. Vatrena stihija zahvatila je i gospodarsku zgradu, 200 kvadrata spaljeno je do temelja. Na terenu je bilo oko 40 vatrogasca koji su uspjeli lokalizirati požar. Materijalna šteta je ogromna, a više detalja bit će poznato nakon što policija dovrši očevid.

Potresne ispovijesti

Miroslav Rajzli, sin vlasnice kuće, opisao je kako je izgledalo spašavanje. 'Išli smo spašavati traktor, ali nismo mogli jer je vatra već zahvatila prednji dio. Gorjela su dva traktora, bilo je tisuću bala sjena i slame... Strava', govori Rajzli.

Njegova supruga Đurđica kaže: 'Izašla sam u kuhinju i već je sve bilo u plamenu. Vikala sam - spašavajte što možete. Pozvala sam vatrogasce, da nisu došli taj čas, izgorjela bi i kuća. Strava i užas'.

'Ostali smo bez hrane, nemamo čime hraniti životinje. Vidjela sam sve i svašta, ali ovo ne. Ploče su pucale kao da pucaju bombe, dijete je samo gledalo, ne možeš mu objasniti', dodaje Đurđica Rajzli.

Ovo je jako teška godina za obitelj - vlasnica ima karcinom i u siječnju ide na operaciju, a imaju i sina koji boluje od poremećaja autističnog spektra