Tina Katanić kao zavodljiva Baka Mrazica: Sjećate li se ovih fotografija?

Prije točno 11 godina, Tina Katanić (41), zasjala je na snimanju s hokejašerm Bornom Rendulićem u ulozi zgodne Bake Mrazice. Tina je tada, kao velika obožavateljica hokeja, obula klizalje i odoru Djeda Mraza, a mi smo se prisjetili fotografija koje su se mnogima urezale u pamćenje.

Inače, Tina je bivša manekenka, misica i voditeljica koja je početkom 2000-ih bila jedna od najprepoznatljivijih javnih osoba u Hrvatskoj. Postala je poznata nakon što je 2005. godine osvojila titulu Kraljice Hrvatske, nakon čega se afirmirala kao model i Loto djevojka.

Njena karijera je bila u vrhuncu kada je 2015. godine postala žrtva teškog kaznenog djela nakon čega se odlučila potpuno povući iz javnosti. Odselila je i Hrvatske te danas živi u Španjolskoj gdje gradi uspješnu karijeru u poslovnom sektoru u tehnološkoj industriji.