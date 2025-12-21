FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODIGNULA TEMPERATURU /

Tina Katanić kao zavodljiva Baka Mrazica: Sjećate li se ovih fotografija?

Tina Katanić kao zavodljiva Baka Mrazica: Sjećate li se ovih fotografija?
Foto: Igor Kralj/pixsell
Nekadašnja loto-djevojka i manekenka Tina Katanić (41), godinama je dominirala hrvatskom estradnom scenom.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije točno 11 godina, Tina Katanić (41), zasjala je na snimanju s hokejašerm Bornom Rendulićem u ulozi zgodne Bake Mrazice. Tina je tada, kao velika obožavateljica hokeja, obula klizalje i odoru Djeda Mraza, a mi smo se prisjetili fotografija koje su se mnogima urezale u pamćenje. 

Inače, Tina je bivša manekenka, misica i voditeljica koja je početkom 2000-ih bila jedna od najprepoznatljivijih javnih osoba u Hrvatskoj. Postala je poznata nakon što je 2005. godine osvojila titulu Kraljice Hrvatske, nakon čega se afirmirala kao model i Loto djevojka. 

Njena karijera je bila u vrhuncu kada je 2015. godine postala žrtva teškog kaznenog djela nakon čega se odlučila potpuno povući iz javnosti. Odselila je i Hrvatske te danas živi u Španjolskoj gdje gradi uspješnu karijeru u poslovnom sektoru u tehnološkoj industriji. 

21.12.2025.
12:05
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Tina Katanić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PODIGNULA TEMPERATURU /
Tina Katanić kao zavodljiva Baka Mrazica: Sjećate li se ovih fotografija?